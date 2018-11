Comics



Tito e Sio happening di successo

domenica, 4 novembre 2018, 17:51

di annalisa ercolini

Il pesce di lana e altre storie abbastanza belle (alcune anche molto belle, non tante, solo alcune) di Maryjane J. Jayne, libro - fumetto di Tito e Sio con la fascetta del massimo autore italiano Alessandro Baricco: Non l’ho ancora letto.

Nella chiesa di San Giovanni si è svolta la presentazione surreale della nuova opera di Luca Faraci nome d’arte Tito e Sio pseudonimo di Simone Albrigi. Tito uno dei più grandi sceneggiatori italiani, fumettista e pare anche musicista. L’altro, Sio un bizzarro autore, disegnatore e youtuber.

Il vasto pubblico di bambini e ragazzini accompagnati da genitori è stato ipnotizzato dal racconto, per sommi capi, di un lavoro all’apparenza leggero ma in realtà di profonda sostanza. Difatti sostiene Tito: “Il libro è un contenitore di cose diverse fra di loro ma unite da una riflessione sugli strumenti della narrazione.”

Attraverso battute esilaranti la coppia indissolubile ha presentato al pubblico questo nuovo lavoro. In realtà Tito e Sio avevano già collaborato insieme sulle pagine di Topolino e a un altro testo pubblicato sempre da Feltrinelli: Le entusiasmanti avventure di Max Middlestone e del suo cane alto 300 metri. “Ci eravamo divertiti tantissimo – sostiene Tito - a fare questo lavoro. Poi era continuata la nostra collaborazione - amicizia.”

Ma cos’è questo lavoro?

“Un libro – risponde arguto Sio – secondo me avete ignorato questa autrice.”

“Con la scusa che non esistesse – ribatte Tito – si fanno queste discriminazioni, l’avete censurata ma il mondo sta cambiando, parleremo sempre di più di persone che non esistono.”

“Le minoranze sono sempre una risorsa – commenta Sio.”

Distratti dal suono di un tamburo hanno ricordato la loro passione per la musica e come siano legati al gruppo bolognese Lo Stato Sociale. Sio, ha disegnato per la band le immagini del video: Questo è un grande paese.

Spalleggiandosi continuamente fino a perdere il punto della situazione e poi per ritrovarlo e sconvolgerlo nuovamente, hanno trasportato le persone verso il luogo in cui hanno scritto il libro: “E’ stato un evento per la Feltrinelli perché lo abbiamo scritto nella loro redazione a Milano, uno di fianco all’altro. Ci chiudevano in una stanza con le pareti di vetro.”

Trasversalmente hanno spiegato quasi seriamente: “Questo libro parla della difficoltà, quasi impossibilità, di trovare un posto nel mondo, poi per una donna.”

Di rimando risponde sornione Sio: “Dell’autrice inesistente, è stato pubblicato qualcosa negli Stati Uniti ma in Italia non è mai stato tradotto nulla. Noi siamo laureati in tradurre tutto e abbiamo tradotto tutto.”

Poi c’è la poesia Un sogno: “A volte sogno cose, un camino, un pezzo di sapone, le rive ombrose, un altro pezzo di sapone. Basta.”

“Questa poesia - sottolinea Tito - ci ha molto commosso,” e Sio risponde: “Commosso è la parola giusta. Quando l’abbiamo tradotta abbiamo soppesato ogni parola. Pesava all’incirca qualche milligrammo stampata su carta molto fine.”