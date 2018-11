Comics



Topolino compie novanta anni e i suoi autori lo celebrano a Lucca Comics & Games

venerdì, 2 novembre 2018, 21:38

di giulia del chiaro

A novant’anni dalla prima apparizione di Topolino, alla guida di un battello, i grandi autori italiani che hanno contribuito a raccontare, a colpi di matita, le storie del topolino, dalle grandi orecchie e i pantaloncini rossi, si sono incontrati per celebrare il personaggio, raccontare aneddoti e punti di vista sul fumetto e presentare un album di figurine a lui dedicato.

A raccontare di Topolino, dei suoi novant’anni e del proprio rapporto con tutti i protagonisti “topoliniani” erano presenti i diversi artisti e sceneggiatori che negli anni hanno contribuito a dare forma e colore ad uno dei personaggi Disney più amati di tutti i tempi: Giorgio Cavazzano, Corrado Mastantuono, Casty e Silvia Ziche. Gli artisti hanno raccontato di condividere il fatto di aver imparato a leggere su “Topolino”, come la maggior parte degli appartenenti alle generazioni che si sono susseguite dagli anni settanta in poi, animando, nella propria fantasia, i protagonisti delle storie che finivano per l’essere sentiti come amici.

Cavazzano, autore storico del fumetto, ha raccontato di come Topolino sia un personaggio semplice, elementare e dotato di una forte carica tale da restituirgli la fama raggiunta a livello globale. Un personaggio che appare semplice, ma difficilissimo, rispetto ad altri protagonisti del mondo Disney, da centrare nella sua realizzazione per il suo essere in continuo cambiamento.

Ad onorare Topolino anche Antonio Allegra della Panini che, per il compleanno del topo più famoso al mondo, ha realizzato un album di figurine, “I novant’anni di Topolino” appunto, che raccoglie 276 figurine e 36 card rappresentanti l’evoluzione del personaggio dagli esordi fino ad oggi. L’album, capace di unire spirito adulto ed infantile, contiene un fumetto inedito di Catsy.

Il direttore della rivista “Topolino”, Alex Bertani, ha spiegato come il successo del settimanale sia il successo di un gruppo di personaggi che trovano in Topolino la loro punta di diamante in ordine di fama e spendibilità. “Ai giorni nostri la questione della vendita di copie del fumetto è un tema complesso perché i tempi e i giovani sono cambiati – ha raccontato il direttore – oggi i ragazzi sono abituati a nuovi linguaggi e ricercano la velocità rendendo più complicato l’ingaggio dei giovanissimi.” Anche se negli ultimi anni le vendite sono diminuite, un sondaggio ha reso possibile constatare come visibilità e amore per gli abitanti di Topolinia siano rimasti elevati, pur non esistendo un cartone animato che li animi e li renda più fruibili per il nuovo pubblico. Di fatto “Topolino” resta ancora oggi la rivista settimanale a fumetti più letta in Italia dimostrando l’esistenza di un forte legame che richiede, dunque, di trovare modalità diverse di comunicare con le nuove generazioni. A dimostrarlo una sala gremita di un pubblico, apparentemente a tutte le fasce di età, che testimonia come il fumetto disneyano sia in grado di adeguarsi a tutte le trasformazioni: “Topolino è uno di noi. Lo conosciamo come fosse una persona vera – ha affermato Ziche – e mentre il mondo e le persone cambiano il personaggio è in grado di adeguarsi ad ogni contesto e ad ogni trasformazione.” Esistono, infatti, molti Topolino: il Topolino vittima della gelosia di Minnie, quello investigatore, quello che fa da spalla a Pippo e molti altri per cui si tratta di un protagonista perfettamente adattabile a seconda della storia e capace di innovarsi. Un personaggio per il quale ci sarà sempre qualcosa da raccontare.

Foto Antonio Tortorella