“Topolino e i numeri del futuro”: i personaggi Disney colorano il CNR degli anni ‘50

domenica, 4 novembre 2018, 17:34

di giulia del chiaro

Un CNR di metà novecento insospettabile e, al tempo stesso, più veritiero che mai, è quello ricostruito da Francesco Arbitani in collaborazione con il direttore dell’istituto per le applicazioni del calcolo del CNR (IAC), Roberto Natalini, in un volume dal titolo “Topolino e i numeri del futuro”, uscito in edicola a fine settembre, che vede Topolino e Pippo alle prese con un viaggio nel tempo e nello spazio, fino al CNR del 1955, alla ricerca del Dottor Marlin.

È dal 2016 che la rivista “Topolino” ha avviato un progetto di divulgazione scientifica con il supporto e la collaborazione di scienziati e matematici italiani, dal nome “Topolino Comics&Science”, che ha raccolto diverse storie che vedono i personaggi paperopolesi coinvolti in questioni riguardanti la fisica, la chimica e, come per “Paperino e i ponti di Quackenberg”, la matematica.

A presentare oggi, a Lucca Comics, il volume, “Topolino e i numeri del futuro”, erano presenti, i due protagonisti della collaborazione tra mondo del fumetto e scienza, Francesco Artibani e Roberto Natalini che hanno raccontato i perché e i come di un rapporto di questo tipo.

Il fumetto, dedicato alla nascita della matematica applicata moderna, con le trasformazioni introdotte dall’avvento dei nuovi calcolatori elettronici a metà del secolo scorso, è ambientato nell’allora INAC (oggi CNR) e vede protagonista, il direttore di quel periodo, Mauro Picone, riuscito nel suo intento di installare nella sede il primo grande computer dedicato al calcolo scientifico. È proprio in questo momento storico che i due protagonisti topoliniani vengono catapultati mentre tentano di recuperare il Dottor Marlin, misteriosamente scomparso nel corso di una cronovacanza, per trovarsi alle prese con un complicato e minaccioso intrigo riguardante la macchina del professor Picone.

“È un rapporto costruito nel tempo e da tempo, quello tra il fumetto ed il mondo matematico-scientifico, che ha sempre fatto di ‘Topolino’ un ponte fondamentale di divulgazione scientifica per le giovani generazioni – ha sottolineato Artibani – è capitato a tutti di scoprire nozioni di ogni tipo sul settimanale ed esclamare ‘l’ho letto su topolino’”. Sono molte da sempre, infatti, le storie del mondo paperopolese e topoliniano che vedono i protagonisti rapportarsi con personaggi storici, inventori ecc. “topolinizzati” allo scopo. Ne sono esempio i molti episodi in cui Topolino e Pippo viaggiano nel tempo incontrando diverse epoche storiche ed i loro rispettivi soggetti illustri, ma anche i giochi inseriti nel settimanale per imparare la scienza in modo divertente

“Quello che il pubblico di lettori non sa – ha spiegato Natalini – è come dietro ogni storia ci sia uno scienziato in carne ed ossa che affianca e supporta gli autori affinché i loro disegni e le loro storie non si discostino dalla realtà storico-scientifica.” Questo è il lavoro che anche “Topolino e i numeri del futuro” ha richiesto per rappresentare il CNR degli anni ’50 nella maniera più veritiera richiedendo, per evitare errori storici, di accedere a documenti del tempo su Picone e a fotografie degli spazi e degli uffici del CNR.

Una collaborazione che proseguirà nel tempo – hanno anticipato gli ospiti – con una storia incentrata su un famoso matematico impegnato nel risolvere enigmi.