Tutti pazzi per Kingdom Hearts III

domenica, 4 novembre 2018, 09:50

di annalisa ercolini

La Chiesa di San Francesco era gremita dai fans del gioco Kingdom Hearts III, letteralmente Cuori del Regno. Da ricordare che uscirà il 29 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One. Nei giorni di Lucca Comics and Games a Villa Bottino, gli appassionati hanno avuto la possibilità di provare Kingdom Hearts III con due demo giocabili: il mondo di Hercules e il mondo di Toy Story. Il gioco è stato sviluppato e pubblicato dal produttore giapponese di Square Enix, Shinji Hashimoto.

L’ideatore del games, acclamato come un divo rock, ha spiegato come la storia di questa saga è durata più di 10 anni e come si sia diffusa su diverse console. In un breve filmato è stato possibile vedere ambientazioni con meccaniche particolari, personaggi noti, nuovi limiti e qualche piccola rifinitura al gameplay. Kingdom Hearts III chiuderà tutte le storie lasciate in sospeso, andando verso un sunto ufficiale per rendere più chiaro possibile tutti gli eventi raccontati. Dopodiché, il produttore e il suo team porteranno avanti “la storia di Sora”. Nel video presentato si è visto meglio come funzionerà la sfida di cucina di Remy dal film Ratatouille, uno degli oltre venti minigame presenti nel gioco. E poi ancora altri scenari parecchio coreografici.

La sessione di domande e risposte poste a Shinji Hasimoto sono state diverse, l’ultima verteva sul cibo: quale piatto italiano preferisce? Ha risposto in perfetto italiano: Ravioli.