Tutto il meglio del Giappone si trova alla Japan Town

sabato, 3 novembre 2018, 16:35

All'interno della manifestazione Lucca Comics & Games 2018, presso lo spazio sociale Presidio Lucca, in via Angelo Orzali 266 a Lucca, questa sera dalle 21 in poi presentazione dei fumetti della collana "Anni '70" di Ferrogallico

sabato, 3 novembre 2018, 16:27

A Lucca Comics and Games c’è Lui: la Voce. Fra cartoni animati, film, spot pubblicitari, telefilm e soap opera si arriva ad oltre un migliaio di volte che la sua Voce è entrata nelle nostre case

sabato, 3 novembre 2018, 14:59

Poteva mancare per celebrare la manifestazione dei Comics il tradizionale allestimento che Silvia Pacini e Samuele Cosentino sono soliti preparare presso il loro ristorante di via Elisa?

sabato, 3 novembre 2018, 14:42

sabato, 3 novembre 2018, 14:22

A Lucca, nello spazio Press cafè, conferenza stampa di due divi amati dal pubblico di Netflix: Diego Luna e Michael Pena, protagonisti della serie "Narcos", presente in palinsesto da anni, ma che da quest'anno avrà una veste del tutto nuova, innanzitutto come ambientazione

sabato, 3 novembre 2018, 14:16

È stato presentato in anteprima nazionale a Lucca Comics and Games il salvadanaio XME dindi, novità del gruppo bancario Intesa Sanpaolo per avvicinare i più piccoli al risparmio