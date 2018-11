Comics



Un premio e una mostra in memoria dell'artista lucchese Beatrice La Visionaria

domenica, 4 novembre 2018, 18:03

Il progetto è stato annunciato durante una delle conferenze stampa di Lucca Comics & Games alla sala stampa del festival alla presenza del direttore generale di Lucca Crea Emanuele Vietina e del presidente Mario Pardini, da un gruppo di amici della giovane artista lucchese, tragicamente scompara.

Con il patrocinio del festival si terrà presto un concorso per giovani artisti intestato a Beatrice La Visionaria, mentre già in primavera sarà organizzata una mostra, la seconda, con le sue opere. Ad annunciare le iniziative Giorgio Giusfredi (lucchese e autore di testi per la Bonelli), l'aritsta No Curves, Mariella Pomponio e Roberta Davini (amica e madre di Beatrice) eSebastiano Mondadori scrittore e direttore della scuola di scrittura creativa Barnabooth.

L'impegno, oltre a ricordare Beatrice, è quello di dare opportunità di visibilità e incoraggiamento ai giovani artisti indipendenti e aiutarli in quei primi passi che troppo spesso sono fatti di porte chiuse.