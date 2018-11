Comics



Zerocalcare a Lucca Comics & Games in un’intervista a tu per tu con gli studenti del liceo Vallisneri

venerdì, 2 novembre 2018, 17:47

di giulia del chiaro

“A volte penso che senza un pezzo di carta non saprei fare nulla”. Così Michele rech, alias Zerocalcare, ha raccontato di sé, con profonda umiltà e semplicità, in un’intervista botta e risposta, dai toni autoironici e confidenziali, fatta di una serie di domande poste all’artista da un gruppo di studenti del liceo scientifico Vallisneri di Lucca.

Una ventina di alunni del liceo Vallisneri, armati di microfono e curiosità, hanno posto una serie di interrogativi, sessantacinque in origine, ridotti per motivi logistici, al fumettista Zerocalcare spingendolo a mettersi a nudo su tematiche che spaziano dalla vita privata a quella professionale. Dalle rinunce che la carriera impone, alla sfera politica fino al rapporto con internet i giovani hanno passato in rassegna ogni interrogativo che l’artista può suscitare.

Michele Rech, nato ad Arezzo, ma cresciuto nel quartiere romano di Rebibbia, è una persona umile che, nonostante una carriera da 690mila copie nel 2017, non si è allontanato dalle proprie origini non solo abitative, ma anche – e soprattutto – di impegno politico-sociale. Questo spesso costituisce un ostacolo di fronte alle richieste che avanza la carriera stessa: “l’ostacolo più grande che ho incontrato è il mio carattere – ha ammesso – dal momento che sono cresciuto in un mondo antitetico a quello che questo lavoro mi impone fatto di spazi ed impegni politici e centri sociali.” I suoi lavori, infatti, traggono ispirazione dall’attualità e dallo scenario politico del momento, come ha fatto notare uno dei giovani intervistatori, dal momento che come affermato dallo stesso artista, con grande umiltà, “io non so inventare storie. So sviluppare un linguaggio per raccontare ciò che succede.”

Una carriera, come quella di molti artisti del mondo dei fumetti, nata per caso ed in modo involontario. Rech ha raccontato ai presenti di non aver mai pensato di poter fare di quello che era il suo grande hobby una professione: “ho iniziato lingue all’università e fatto diversi lavoretti fintanto che non ho cominciato a lavorare in aeroporto. In quel periodo creai un blog personale attraverso cui condividere in rete la mia passione. Poco dopo difficoltà economiche mi avevano portato a pensare di tornare a vivere con i miei genitori, ma il blog cominciò ad andare bene ed in pochi mesi, senza che me ne accorgessi, creare fumetti divenne una professione”.

Una storia, quella di Zerocalcare, che nasce in rete, ma che oggi non fa della rete il suo alleato principale tanto che l’autore tende a non rispondere mai alle provocazioni ed alle critiche su internet, e sui social in particolare, riconoscendo la libertà di ognuno di esprimere il proprio giudizio online. Racconta, inoltre, di come la sua crescita artistica sia andata di pari passo anche con una presa di distanza dalle critiche ai suoi lavori: “quando avevo cominciato da poco a disegnare, autori che stimavo mi spezzarono il cuore in frantumi criticandomi e scrivendo male di me sulle loro pagine. Oggi tutto questo mi scivolerebbe addosso e mi peserebbe molto di più una critica proveniente dalla mia comunità di origine.”

L’obiettivo delle sue opere, ha spiegato, non è piacere ed accontentare tutti, ma “un fumetto per tutti” che sia il più possibile inclusivo, vero e capace di raccontare quello che accade.