Collezionando, premiate le migliori realizzazioni Lego dell’OrangeTeam di Pisa

lunedì, 25 marzo 2019, 10:50

di giulia del chiaro

Hanno accompagnato generazioni di bambini impegnati a costruire, inventare e lavorare di fantasia. I mattoncini Lego, da sempre amici dei più giovani, si dimostrano, ancora una volta, capaci di attirare anche i più grandi con le loro innumerevoli possibilità di impiego. Prova di ciò il concorso organizzato, dal Lego User Group Orange Team di Pisa, in occasione di Lucca Collezionando 2019, che ha visto l’assegnazione di tre premi alle migliori creazioni.

È stata proprio la comune passione per i mattoncini Lego ad unire, nel 2014, un gruppo di amici nel fondare l’Orange Team di Pisa. Il gruppo, da allora, vanta numerose collaborazioni con istituzioni locali, come il comune e l’università di Pisa, ed internazionali. Dallo scorso anno è special partner di Lucca Collezionando al quale partecipa con uno stand che, per le due giornate della manifestazione, diventa teatro di laboratori Lego per tutte le età.

Nel corso di questa edizione il team ha indetto un contest con tema il fumetto. “lo scopo – ha spiegato uno degli organizzatori – Riccardo Di Nasso – è quello di realizzare una scenetta, di dimensioni massime 16 per 16, che rifletta lo spirito della manifestazione quindi che sia legata in qualche modo al mondo del fumetto”.

Il concorso, svolto durante i due giorni dell’evento, ha visto la partecipazione di nove realizzazioni fatte dal gruppo di Orange Team (visibili nella galleria sottostante) tre delle quali sono state premiate, da una giuria di esperti del fumetto, ieri pomeriggio alla chiusura della manifestazione.

Ad aggiudicarsi il primo posto Marco Ferri con l’opera dal titolo “Il camionista”. Al secondo posto Gabriele Bani con "Aliens colonial Marines combattimento tra gli xenomorfi ed i Marines coloniali” tratto dal fumetto Aliens Defiance della casa fumettistica Dark Horse. Infine, al terzo posto David De Minicis con "Hulkbusters vs Hulk".

Tutti i dettagli e le notizie sulle attività dell’Orange Team sono disponibili sul sito dedicato: https://orangeteamlug.it/