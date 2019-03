Comics



Collezionando, premiati i maestri del fumetto per il 2019

domenica, 24 marzo 2019, 18:35

di giulia del chiaro

Come per ogni anno anche l’edizione 2019 di “Lucca Collezionando” ha riservato uno spazio alla premiazione degli artisti ed editori che, con le loro carriere nel mondo del fumetto, si sono distinti ed hanno lasciato un contributo fondamentale per il settore. Cinque i premi assegnati, secondo motivazioni personalizzate per ciascuno, a Salvatore Taormina, Marcello Toninelli, Sergio Pignatone, Francesca Fazzi e Emanuele Taglietti.

“La consapevolezza che Lucca Comics&Games, ingrandendosi, aveva comportato la perdita di centralità del fumetto – ha spiegato il presidente Anafi, Paolo Gallinari – ci ha spinto a dare vita a questa manifestazione per generare un momento dedicato solo alla 9^ arte”.

Dalla prima edizione di Collezionando ogni anno vengono premiate le carriere ritenute, per i più svariati motivi, meritevoli di apprezzamento e stima. “L’idea – hanno spiegato gli organizzatori – è premiare personaggi che abbiano in qualche modo attinenza con lo spirito della manifestazione”. Infatti ogni artista premiato non è stato nominato per il premio all’interno di una categoria, ma secondo una descrizione della carriera e dei traguardi raggiunti.

Per l’attivismo che da semplice appassionato lo ha portato a lanciare nuovi e giovani autori e realizzare iniziative e prodotti editoriali di spicco, a partire dalla rivista “Cronaca di Topolinia”, che compie quest’anno 30 anni, un premio è stato attribuito a Salvatore Taormina.

Un altro riconoscimento è stato poi assegnato, in occasione dei suoi 50 anni di carriera, al disegnatore, sceneggiatore ed editore senese Marcello Toninelli.

Sono poi stati celebrati i 40 anni di attività, come espositore, di uno dei più giovani di sempre ad aver intrapreso il mestiere, noto per la sua attività legata allo studio bibliografico Little Nemo, Sergio Pignatone che, orgoglioso del riconoscimento ottenuto, ha ricordato l’importanza della manifestazione lucchese capace di rimettere al centro il fumetto e di creare un ambiente fiorente per lo scambio di opinioni e visioni.

Un premio attribuito anche al contesto lucchese ed in particolare ad una casa editrice della città che dalla seconda metà degli anni sessanta, oltre a credere fumetto, si è impegnata per dare voce agli artisti lucchesi: la Pacini Fazzi Editore.

“Scopo centrale della manifestazione – ha spiegato Emanuele Vietina di Lucca Crea – è fare del fumetto italiano il protagonista e fondamentale è, in questo contesto, il dialogo con altre discipline come la musica ed il cinema”.

È proprio a questo obiettivo che risponde un altro riconoscimento che, attribuito ogni anno da Lucca Film Festival ad un maestro del fumetto che sia stato capace di dialogare con il cinema, per la 4^ edizione di Collezionando è stato assegnato al disegnatore Emanuele Taglietti.

“Ogni anno chiederemo al vincitore del premio, attribuito durante la manifestazione da Lucca Film Festival, di lasciare il calco delle proprie mani – ha sottolineato Vietina – in modo tale che ogni appassionato potrà vedere da vicino le mani di quei grandi artisti che lo hanno ispirato e coinvolto”. Infatti, l’obiettivo del premio è, oltre ad esaltare l’importanza della carriera del personaggio su cui ricade, quello di raccogliere i calchi delle mani dei vincitori di ogni anno per poi riuscire a trovare una sistemazione monumentale, dei calchi così ottenuti, nel contesto della città di Lucca.