Taglio del nastro per “Lucca Collezionando 2019” con oltre 80 espositori

sabato, 23 marzo 2019, 15:27

di giulia del chiaro

Si sono aperte stamani, al polo fiere di Lucca, le porte dell’edizione 2019 di “Lucca Collezionando” manifestazione che, giunta al suo 4° anno di attività, dal 2016 è stata capace, oltre a richiamare appassionati e collezionisti da tutta Italia, di crescere ampliando gli spazi espositivi, che superano gli 80 stand, gli incontri con i maestri del fumetto e le attività offerte al pubblico che, iniziate questa mattina, andranno avanti fino a domani pomeriggio.

“Il fumetto è una presenza importante e di grande significato per la città – ha detto aprendo la conferenza inaugurale il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini – come dimostrano la manifestazione che Lucca ospita a novembre, tra le più grandi al mondo, e Lucca Collezionando che, nata solo quattro anni fa, è stata capace di crescere e perfezionarsi dimostrando come il fumetto sia parte della nostra cultura e capace di trasmettere messaggi, idee nuove e proposte”.

La rassegna del fumetto, targata Lucca Crea srl e Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell’Illustrazione) insieme al comune di Lucca, è cominciata, appunto, questa mattina e prevede, oltre ai numerosi stand di espositori, editori, negozi specializzati e associazioni, una serie di mostre, laboratori ed incontri con ospiti d’onore, tra gli autori che hanno fatto la storia del fumetto in Italia, come Milo Manara ed Emanuele Toglietti.

Fondamentale per il successo dell’evento, che ha permesso di renderlo un appuntamento fisso per la città, lo staff dell’organizzazione che – ha spiegato il presidente di Lucca Crea, Mauro Pardini – “è un gruppo di lavoro che, con una dedizione straordinaria e con molta passione, porta avanti la costruzione di questa realtà rendendo possibile la sua prosecuzione ed il suo continuo crescere ed io, come presidente di Lucca Crea, non posso che sentirmi pieno di orgoglio nel vedere il polo fiere riempirsi di così tanta energia”.

Tema dell’edizione 2019 i robot presenti già a partire dal manifesto disegnato da due artisti lucchesi – Francesco Natali e Antonio Tregnaghi – sottolineando l’intento di dare risalto, accanto alle firme storiche del fumetto, anche ai nomi lucchesi.

Presenti le principali community e fan club dedicati al mondo del fumetto, tra i quali AMys, Associazione Culturale Amici Zagoriani, Dylandogofili, Diabolik Club, Dylan Dog Fans Club, Papersera, SCLS -Spirito con la Scure, ed il Forum Zagor Te-Nay, che, presenti nelle diverse edizioni, dimostrano come ormai siano divenuti veri e propri partner della rassegna lucchese.

“Si tratta di un progetto importante per promuovere la cultura del fumetto – ha sottolineato il direttore di Lucca Crea, Emanuele Vietina – fondamentale per la relazione con il territorio e per generare nuove forme di story telling.” Sono infatti tre, secondo Vietina, i pilastri su cui si poggia l’intera manifestazione: la community, la scoperta, sia di nuovi talenti che di maestri del passato, e la gratitudine verso il pubblico che apprezza l’iniziativa e verso gli autori che hanno costruito la storia fumettistica. Le due giornate lucchesi vedranno, infatti, la celebrazione di due grandi firme storiche del fumetto: si celebreranno i 50 anni di carriera di Pino Manara, con un incontro col maestro, e verrà omaggiato Gallieno Ferri, uno dei padri di Zagor creatore di oltre 20 mila tavole del personaggio, al quale, scomparso proprio in occasione della prima edizione di Lucca Collezionando, è stata dedicata una moneta che ne celebra il ricordo.

Una manifestazione che, come Lucca Comics&Games, si colloca a metà strada tra innovazione e tradizione perché se da un lato è capace di intercettare nuove comunità e realtà, dall’altro riconosce l’importanza, per raccogliere grandi insegnamenti, di sapere da dove siamo venuti riscoprendo la storia del fumetto.



Il programma e maggiori dettagli sono disponibili sul sito dedicato https://www.luccacollezionando.com/.

Foto di Cinzia Guidetti