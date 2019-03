Comics



Conto alla rovescia per "Lucca Collezionando 2019"

lunedì, 18 marzo 2019, 15:55

di gabriele muratori

Si scaldano i motori per la quarta edizione di "Lucca Collezionando" che aprirà le porte ad appassionati del fumetto e della fantasia sabato e domenica 23 e 24 marzo al Polo Fiere di Sorbano del Giudice, dove saranno in mostra tra esposizioni, convegni, laboratori e anteprime, infinite varietà di passioni da sempre coltivate da miriadi di collezionisti ed amatori provenienti da ogni parte d'Italia.

Spumeggiante infatti questa mattina, la conferenza stampa di presentazione dell'evento, svoltasi presso la sede di Lucca Crea di Corso Garibaldi, dove parte dello staff ha descritto minuziosamente solo alcuni dei tanti appuntamenti della manifestazione in programma per il prossimo fine settimana. Un fiume in piena è stata l'introduzione esposta da parte del direttore generale Emanuele Vietina.

"Nella particolare location del Polo Fieristico andiamo a vivere una manifestazione destinata a crescere e seguire le orme della sorella maggiore LuccaComics&Games. Collezionando 2019, sarà un evento che vedrà incontrare ed intrecciarsi il vecchio col nuovo, ovvero la collezione tipica con i moderni fumetti e la fantasia attuale".

Eguale entusiasmo da parte di Dario Dino Guida, responsabile progetti speciali del Polo Fiere. "Un ricchissimo programma è in serbo per tutti gli appassionati. Tra gli oltre 80 stand saranno presenti associazioni culturali di vari eroi del fumetto ed autori di tutto rispetto. Oltre ai disegnatori locali, presenzieranno artisti come Nilo Manara, Emanuele Taglietti, Bruno Prosdocimi solo per citarne alcuni".

E da parte del presidente Lucca Crea Mario Pardini, si palpa la stessa emozione. "Siamo fieri di essere in prima fila nel dare nuovamente lustro a Lucca per la sua notorietà. Collezionando è un evento che riesce a dare visibilità anche alla periferia oltre che al centro storico". Entusiasta anche l'assessore comunale Stefano Ragghianti. "Vedremo nuovamente il Polo Fiere utile per uno dei tanti eventi straordinari che colloca Lucca come fondamentale punto di riferimento nazionale ed internazionale. Di ciò non possiamo che esserne fieri". Vasta anche la parte di mostra e gioco per i più piccoli, come descritta da Maria Novella Dogliotti, responsabile programmazione Polo Fiere-Lucca Crea. "Abbiamo coinvolto le scuole dell'infanzia fino a quelle secondarie, trovando il piacere di insegnanti e genitori. Non mancheranno naturalmente i laboratori e gli spazi formativi, dove i bambini potranno disegnare e svagarsi in comune divertimento con intrattenitori d'eccezione".

In sostanza, il folto programma porta a pensare che le circa quattromila presenze dell'edizione passata potranno essere superate già da domenica nel primo pomeriggio, considerando che le due edizioni made in Lucca del fumetto e dell'animazione tendono al solo senso di crescita. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.luccacollezionando.com.