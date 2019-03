Comics



Lucca Collezionando, al via la due giorni dedicata al mondo del fumetto

venerdì, 22 marzo 2019, 13:27

Pronti ad un magnifico week end di... passioni sotto il segno del fumetto, insieme a tutta la famiglia. Inaugura sabato 23 marzo Lucca Collezionando (orario di apertura 9/19), il festival targato Lucca Crea srl, (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games e che gestisce il Polo Fiere lucchese) e Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione), con il Comune, e il patrocinio del MIUR.

A disposizione dei visitatori al Polo fiere un ampio parcheggio gratuito e dalla stazione ferroviaria e dal centro storico (fuori Porta San Pietro) una navetta gratuita.

La quarta edizione della fiera si arricchisce di oltre 80 espositori, editori, negozi specializzati, singoli collezionisti e associazioni che porteranno tavole originali, anteprime, nuove serie, fumetti introvabili, intere collezioni e tutto quanto fa Nona Arte, con un ampio sguardo che abbraccia anche le figurine e i 3D collezionabili (Lego, soldatini e action figure). Oltre 50 gli autori presenti a partire da un poker di eccezione composto dai grandi maestri Milo Manara (che il primo giorno di fiera alle 17 ripercorrerà 50 anni di carriera), Emanuele Taglietti, Max Bunker e Bruno Prosdocimi, pronti ad incontrare il pubblico di appassionati disponibili per autografi, dediche, incontri come: Jordi Bernet, Alfredo Castelli, Casty, Pagani & Caluri, Simone Bianchi, Lola Airaghi, Roberto Baldazzini, Lucio Filippucci, Gianni Freghieri, Massimo Rotundo, Marcello Toninelli, Lorenzo Pastrovicchio, Elena Mirulla, Giorgio Giusfredi... e tantissimi altri che troveranno spazio un una nutrita Artist Alley.

Una decina le mostre visitabili fra le quali una dedicata agli automi nel fumetto "Attenti a quei robot!", al rapporto con il mondo dei dischi "Vinile a fumetti", all'arte di Taglietti: "Maestria e versatilità"" alle celebrazioni di "Cronaca di Topolinia – 30 anni di copertine", fino a "Le dive del cinema" di Massimo Rotundo, passando per i robot rivisti in chiave macchiaiola di "Futuro Anteriore - Oil Robots" disegnati da Spadini. Per il primo anno poi, Collezionando lancia "Il Passo a Due": nuovo format di Collezionando, che pone sotto la luce dei riflettori una coppia di artisti emergenti, dedicando loro una mostra: quest'anno tocca a due bravissime e talentuose artiste, La Tram e Alice Milani.

A disposizione uno speciale spazio Collezionando dove gli artisti si mettono a disposizione per firmare gli autografi.

sabato 23 marzo Programma Sala Incontri

Ore 10 Alessandro Bottero introduce al collezionismo Batmaniano in Italia dagli anni '40 a oggi. Modera Stefano Prodiguerra.

Ore 11 Luca Boschi presenta il libro "Prosdocimi. La vita è un gioco", con Paola Biribanti e Bruno Prosdocimi.

Ore 12 AMys presenta Il Premio Atlantide: il meglio del 2018 mysteriano, con A. Castelli, A. Orlandi, R. Torti, G. Freghieri, F. Piacentini.

Ore 12,30 Forum Zagor Te Nay presenta "Una moneta per Gallieno Ferri", conio speciale in occasione dei 90 anni dalla nascita del più amato disegnatore zagoriano; a seguire, cerimonia di consegna degli Oscar Forum Zagor Te Nay 2018, intervengono M. Burattini, L. Airaghi, M. Laurenti, M. Mangiantini, J. Rauch.

Ore 14 Gli Amici Zagoriani presentano il nuovo portfolio con M. Burattini, W. Venturi, M. Mangiantini e M. Laurenti.

Ore 14,30 Cronaca di Topolinia 30 Anni! Presentazione del graphic novel "Il buio dopo la notte", con Salvatore Taormina e Elena Mirulla.

Ore 15 Mencaroni Editore presenta Emanuele Taglietti e l'omonimo volume biografico.

Ore 15,30 Stefano Bartolomei presenta Jordi Bernet e Roberto Baldazzini.

Ore 16 Sergio Bonelli Editore presenta "Storia del West", interviene Gianni Bono.

Ore 16,30 I progetti multimediali targati Sergio Bonelli Editore, intervengono Vincenzo Sarno e Moreno Burattini.

Ore 17 Un brindisi con Milo! Milo Manara intervistato da Pier Luigi Gaspa, interviene Alfredo Castelli.

Ore 18 SCLS presenta "Le strisce della Collana Lampo", primo dei Quaderni di SCLS Magazine; a seguire "Robot a Darkwood!" con M. Burattini, M. Rubini, M. Di Vincenzo, V. Piccioni, W. Venturi, M. Mangiantini, L. Airaghi, M. Laurenti e F. Piacentini. Interviene Graziano Romani.

Il programma Laboratori:

Ore 11 Laboratorio didattico: Costruisci un robot con i mattoncini LEGO® (per tutti) su prenotazione in loco. A cura di Orange Team LUG (Lego Users Group).

Ore 11,30 Lettura di fumetti per famiglie e bambini (da 3 a 6 anni). A cura dei volontari di Nati per Leggere

Ore 12 Disegna i Bonelli Kids, i simpatici piccoli eroi, con Tino Adamo (da 8 anni). A cura di Sergio Bonelli Editore.

Ore 15 Laboratorio didattico: Costruisci un robot con i mattoncini LEGO® (per tutti) su prenotazione in loco. A cura di Orange Team LUG (Lego Users Group).

Ore 16 Atelier di moda futurista (da 5 anni) Laboratorio a cura di Artebambini

Ore 17 Il laboratorio del papà: I mattoncini LEGO® NOVITA'. A cura di Orange Team LUG (Lego Users Group).

Firmacopie

Ore 11.00 – c/o Amici Zagoriani Walter Venturi (disegno bonelliano)

Ore 11.00 – COLLEZIONANDO Luca Raimondo

Ore 11.30 – c/o AMys Rodolfo Torti (disegno non bonelliano)

Ore 11.30 – COLLEZIONANDO Jacopo Brandi

Ore 12.00 – c/o SCLS Michele Rubini (disegno non bonelliano)

Ore 12.00 – COLLEZIONANDO Giuseppe Candita

Ore 12.30 – COLLEZIONANDO Giuseppe Di Bernardo

Ore 13.00 – COLLEZIONANDO Luca Bonessi

Ore 13.30 – COLLEZIONANDO Fabio Piacentini

Ore 14.00 – c/ Diabolik Club GiuseppeDi Bernardo

Ore 14.00 – COLLEZIONANDO Luciano Costarelli *

Ore 14.30 – c/o Amici Zagoriani M. Mangiantini ( non bonelliano)

Ore 14.30 – COLLEZIONANDO Bruni Prosdocimi

Ore 15.00 – c/o 9 Arte Massimo Rotundo

Ore 15.00 – c/o ZAGOR-TE-NAY Lola Airaghi (disegno bonelliano)

Ore 15.00 – COLLEZIONANDO Gnago

Ore 15.30 – c/o AMys Giovanni Freghieri (disegno bonelliano)

Ore 15.30 – COLLEZIONANDO Francesco Natali

Ore 16.00 – c/o 9 Arte Milo Manara

Ore 16.00 – c/o SCLS Di Vincenzo/Piccioni (disegno bonelliano)

Ore 16.00 – COLLEZIONANDO M. Mangiantini

Ore 16.30 – c/o A3 Luca Bonessi/Fabio Piacentini

Ore 16.30 – COLLEZIONANDO Rodolfo Torti

Ore 17.00 – c/o 9 Arte Massimo Rotundo

Ore 17.00 – c/o Dylandogofili Luca Raimondo (disegno bonelliano)

Ore 17.00 – COLLEZIONANDO Lola Airaghi

Ore 17.30 – COLLEZIONANDO Lorenzo Pastrovicchio

Ore 18.00 – COLLEZIONANDO Amianto Comics

Biglietti e orario 6 € intero (ridotto 5 €), l'abbonamento per due giorni 10 € . Ingresso gratuito fino a 12 anni (nati dopo il il 1° gennaio 2007). Orario Sabato 9/19 e domenica 9/18.