Lucca Comics & Games si complimenta con Rinaldo Traini per il premio

venerdì, 29 marzo 2019, 16:33

Lucca Crea srl si complimenta con Rinaldo Traini premiato da la giuria di Cartoons on the Bay, la prestigiosa rassegna dedicata ai comics ed ai cartoons, promossa dalla Rai ed organizzata da Rai Com, che si terrà a Torino in aprile. A Traini un riconoscimento speciale per il suo contributo alla diffusione dei comics e del cartoonings. Già direttore dal 1958 al 1993 del Salone dei Comics e del Cinema di Animazione di Lucca, la manifestazione da cui è derivata l'attuale Lucca Comics & Games è un grande studioso di comunicazione e del cartooning, ha pubblicato centinaia di articoli sul'argomento e organizzato e curato decine di mostre espositive in Italia ed all'estero ed è stato docente universitario e presidente dell'associazione culturale "Immagine".

Traini ha realizzato inoltre una filmografia completa dedicata a Walt Disney, dando continuità e seguito alle creazioni del mago di Burbank. In occasione dei 50 anni del connubio tra Lucca ed i fumetti, il Comune di di Lucca gli conferì la medaglia d'onore della città.

Appresa la notizia, il presidente di Lucca crea Mario Pardini ed il direttore generale Emanuele Vietina, esprimono le loro congratulazioni a Rinaldo Traini, sottolineando il suo decisivo contributo allo sviluppo e alla conoscenza nel mondo della manifestazione lucchese.