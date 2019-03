Comics



Max Bunker, una vita da Numero Uno

sabato, 23 marzo 2019, 18:59

di eliseo biancalana

Max Bunker è fra gli ospiti d'onore di Lucca Collezionando 2019, la mostra mercato dedicata all'universo del fumetto da collezione che si sta svolgendo al Polo Fiere. Il noto fumettista è qui per la presentazione della sua biografia "Una vita da Numero Uno", scritta da Moreno Burattini.

"È scritta in un italiano molto buono – ha detto Luciano Secchi, in arte Max Bunker, 80 anni, a proposito del libro – Lui (Burattini ndr) è molto pignolo, al limite esagerando anche. Lì si trova tutta la mia vita editoriale, non personale. Sono molto contento". La carriera di Bunker nel mondo del fumetto è iniziata ben sessant'anni fa, e sono davvero tanti i personaggi usciti dalla sua fantasia di sceneggiatore. "Mai fatto il conto però" ha ammesso. Alcuni, all'epoca, fecero molto scandalo: per Kriminal e Satanik, Max Bunker ha ricordato di essere stato più volte processato, ma poi sempre assolto.

Il suo personaggio di maggior successo è sicuramente Alan Ford, di cui quest'anno, per una curiosa coincidenza di ricorrenze, cade il cinquantennale. "Alan Ford è il personaggio che ho voluto fare malgrado nessuno ci credesse" ha detto. Come è noto, il personaggio fa parte di un gruppo di sgangherati agenti segreti, "Il gruppo T.N.T.", il cui capo supremo è Numero Uno, personaggio che non casualmente dà il nome alla biografia. "Il Numero Uno sono io" ha sostenuto infatti Max Bunker che si riconosce nel suo carattere deciso. "Bisogna avere un po' di riguardo per se stessi" è la considerazione del fumettista.

"Il fumetto italiano è in crisi, come è in crisi l'editoria" è la sua visione sull'oggi. Secondo Bunker la tendenza sarà quella di orientarsi verso fumetti di un certo livello di qualità e di prezzo. "Già quando ero piccolo io, erano i grandicelli che li leggevano" ha chiosato.

Foto di Cinzia Guidetti