Milo Manara e i suoi 50 anni di carriera: averli e dimostrarli tutti

domenica, 24 marzo 2019, 19:54

di giulia del chiaro

Milo Manara e i suoi 50 anni di carriera: dai nuovi respiri erotici degli anni sessanta all’affermazione culturale del fumetto.

Cinquant’anni dall’esordio con “Genius” e, da quel lontano 1969, numerose tavole che hanno coinvolto ed emozionato diverse generazioni di appassionati. È con “Collezionando 2019” che Milo Manara, noto sia in Italia che all'estero per il fascino sensuale delle sue tavole, festeggia i suoi 50 anni di carriera raccontandosi e raccontando come è cambiato il fumetto in questo arco di tempo.

Una carriera, cominciata in concomitanza dei movimenti di fine anni sessanta, che ha saputo cavalcare il clima di contestazione incarnando proprio una degli aspetti liberalizzati dal movimento: il sesso in generale e l’erotismo in particolare.

“Quando ho cominciato – ha raccontato Manara alla Gazzetta di Lucca – erano anni di grandi cambiamenti in ogni direzione. Una delle caratteristiche del movimento era proprio l’erotismo che diveniva capace di espandersi diffondendosi in ogni settore dal fumetto, al cinema – basti pensare a “L’ultimo tango a Parigi” – fino all’abbigliamento e ai costumi.

Secondo Manara il fumetto, come altri mezzi erotici, non ha mantenuto, a causa di una società che si è notevolmente evoluta, quella carica di rinnovamento ed eversione di 50 anni fa e – ha proseguito – “se ci dovesse essere una regressione rispetto alla libertà di espressione erotica che, in certi mezzi, credo stia già in piccola misura avvenendo, il fumetto ritornerà a fare di nuovo la sua parte”.

Cinque decenni che raccontano di un cambiamento della nona arte che – come ha sottolineato l’autore – è uscita da un ambiente ristretto, in cui era contenuta, acquisendo un rango culturale crescente e finendo con l’essere riconosciuta, sia dai lettori che dagli autori, come uno strumento culturalmente importante. “lo dimostra – ha proseguito – il fatto, prima inimmaginabile, che per la seconda volta sono arrivati finalisti, al Premio Strega, due autori di fumetti”.

Inevitabile, dato il lungo periodo di attività del fumettista, che lo ha reso spettatore di numerosi trasformazioni, interrogarlo riguardo l’impatto delle moderne tecnologie sul mondo del fumetto. “Io penso che ogni strumento capace di favorire la libertà di comunicazione sia sempre positivo – ha chiarito – ma credo che, per ciò che riguarda l’erotismo, su internet manchi qualcosa. Mi spiego meglio: se pensiamo che l’erotismo è l’elaborazione culturale del sesso, così come la cucina lo è del nutrimento, allora mi pare che internet non riesca ad offrire questa elaborazione culturale fornendo invece un’esposizione completa di ogni cosa. Forse passi avanti – ha proseguito – saranno fatti una volta che sarà sbollita questa ubriacatura di libertà e si tornerà a focalizzarsi di più sui contenuti”.

Carico di un bagaglio di esperienza sostanzioso ha, poi, rivolto dei consigli ad ogni giovane che si voglia avvicinare al mondo del fumetto: “occorre che i giovani, desiderosi di avviare questa carriera, siano capaci di cogliere quei nuovi spazi, offerti da internet e dai blog, di cui parlavamo prima per poterli utilizzare come strumenti utili a far conoscere il proprio lavoro arrivando non solo ai lettori, ma anche agli editori.”

E, salutandoci, ci ha lasciato un’ultima constatazione che, sicuramente, costituisce un ulteriore importante consiglio per gli addetti ai lavori: “Il fumetto non è solo rappresentazione, ma anche, e soprattutto, narrazione. Avviare una carriera in questa direzione richiede, infatti, oltre a fondamentali capacità artistiche nel disegno, un continuo esercizio nel rappresentare sequenze che raccontino qualcosa”.