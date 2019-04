Comics



Lucca Comics & Games e Teatri d’Imbarco portano a teatro il mondo di Zerocalcare

lunedì, 1 aprile 2019, 13:15

Il capolavoro bestseller Kobane Calling di Zerocalcare è diventato uno spettacolo teatrale: Kobane Calling On Stage, presentato in anteprima nell’ultima edizione di Lucca Comics & Games. Dalla graphic novel è nato uno spettacolo che è anche un documentario teatrale in una originalissima commistione di linguaggi tra il mondo del fumetto e quello del teatro.

Kobane Calling On Stage racconta la guerra senza spettacolarizzarla. E’ un atto d’amore del teatro al mondo poetico e comicissimo dell’autore, ma anche un atto di solidarietà a chi ogni giorno in Siria mette a rischio la propria vita.



Prodotto da Lucca Comics & Games e Teatri d’Imbarco in collaborazione con BAO Publishing, lo spettacolo è diretto da Nicola Zavagli (regista e drammaturgo, già Nastro d’Argento e fondatore con l’attrice Beatrice Visibelli della compagnia Teatri d’Imbarco) che ne ha curato anche l’adattamento teatrale, riuscendo a tradurre per le scene lo stile unico e ironico di Zerocalcare, che ha sposato il progetto con grande passione.



Kobane Calling On Stage è l’omaggio al lavoro di un autore che con quest’opera ha saputo raccontare, attraverso i suoi viaggi in Turchia, Siria, Kurdistan, una delle più importanti battaglie per la libertà dei nostri tempi.



Per questo motivo Lucca Comics & Games ha voluto dar vita a questo progetto che non è solo una trasposizione della più importante graphic novel dell’autore romano, ma un’opera inedita che partendo dalle pagine del fumetto, le trasforma sul palcoscenico in un autentico cortocircuito di emozioni.



Abbattere le barriere tra il mondo dell’arte e il grande pubblico è la filosofia che sta alla base del festival lucchese e della compagnia Teatri d’Imbarco che da sempre ha costruito la propria identità attorno all’idea di un teatro popolare d’arte civile.



A interpretare il personaggio di Zerocalcare è Lorenzo Parrotto. Con lui in scena un gruppo di giovani attori: Luigi Biava, Fabio Cavalieri, Flavio Francucci, Francesco Giordano, Carlotta Mangione, Cristina Poccardi, Marcello Sbigoli, tutti protagonisti del grande racconto corale.



Dopo l’anteprima- evento dello scorso anno al Teatro del Giglio di Lucca, Kobane Calling On Stage si prepara ad andare in scena in numerosi teatri italiani con una tournée che avrà inizio a metà novembre e verrà presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino.