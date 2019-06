Lucca Comics & Games lancia il concorso “We are Lucca" e cerca quattro testimonial

Altri articoli in Comics

giovedì, 16 maggio 2019, 14:06

L'esposizione è incentrata sul lavoro di artisti quali Vittorio Giardino, Franco Matticchio e Tuono Pettinato: tre autori che rappresentano aspetti diversi, ma complementari, di un fumetto italiano capace di giocare un ruolo da assoluto protagonista sulla scena internazionale

venerdì, 10 maggio 2019, 14:15

Prime anticipazioni, questa mattina al Salone del Libro di Torino per il Lucca Comics & Games 2019, con il direttore generale Emanuele Vietina che ha presentato nel corso della tradizionale conferenza stampa alcune anteprime, alla presenza del sottosegretario all'editoria Vito Crimi e dell'assessore del Comune di Lucca Francesco Raspini

lunedì, 1 aprile 2019, 13:15

Il capolavoro bestseller Kobane Calling di Zerocalcare è diventato uno spettacolo teatrale: Kobane Calling On Stage, presentato in anteprima nell’ultima edizione di Lucca Comics & Games. Dalla graphic novel è nato uno spettacolo che è anche un documentario teatrale in una originalissima commistione di linguaggi tra il mondo del fumetto...

venerdì, 29 marzo 2019, 16:33

Lucca Crea srl si complimenta con Rinaldo Traini premiato da la giuria di Cartoons on the Bay, la prestigiosa rassegna dedicata ai comics ed ai cartoons, promossa dalla Rai ed organizzata da Rai Com, che si terrà a Torino in aprile

lunedì, 25 marzo 2019, 10:50

Hanno accompagnato generazioni di bambini impegnati a costruire, inventare e lavorare di fantasia. I mattoncini Lego, da sempre amici dei più giovani, si dimostrano, ancora una volta, capaci di attirare anche i più grandi con le loro innumerevoli possibilità di impiego

domenica, 24 marzo 2019, 19:54

Cinquant’anni dall’esordio con “Genius” e, da quel lontano 1969, numerose tavole che hanno coinvolto ed emozionato diverse generazioni di appassionati. È con “Collezionando 2019” che Milo Manara festeggia i suoi 50 anni di carriera raccontandosi e raccontando come è cambiato il fumetto in questo arco di tempo