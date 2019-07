Comics



Lucca Comics & Games 2019, la città di Lucca sbarca su TwitchTv

mercoledì, 3 luglio 2019, 16:29

Lucca Comics & Games ha realizzato una collaborazione con la piattaforma leader per l'intrattenimento multiplayer, condivisa da milioni di utenti in tutto il mondo: Twitch Tv. Lucca Comics & Games ha quindi dato vita ad una sorta di canale "televisivo" sul quale seguire in diretta gli eventi del festival via internet.

Anche la conferenza stampa di presentazione è andata interamente live in tutta Italia ed è stata preceduta da uno speciale collegamento dedicato alla città. Tre streamer (una sorta di telecronisti) Roberta Sorge in arte "CKibe", Antonio Bellotta e Fabio Bortolotti (in arte Kenobisboch) hanno passeggiato per le vie del centro mostrando le bellezze di Lucca e i suoi monumenti e rispondendo in diretta alle domande che arrivavano via "chat", dai ragazzi che chiedevano ironicamente: "Ma allora Lucca esiste davvero anche al di fuori di Lucca Comics & Games?".

La città, grazie al Festival, si affaccia al terzo millennio diventando protagonista anche delle nuove tecnologie e durante le 2 ore e mezzo di diretta ci sono stati più di 5.500 spettatori unici collegati. La collaborazione con Twitch.tv, la piattaforma di livestreaming ,acquistata da Amazon per 970 milioni di dollari e che al primo trimestre 2018 Twitch.tv ha contato 15 milioni di utenti attivi al giorno, e iniziata già durante le giornate della manifestazione 2018 diventando uno dei primi festival internazionali in diretta streaming.