Comics



Lucca Comics & Games: prevendita online aperta dal 29 luglio

mercoledì, 3 luglio 2019, 14:42

di gabriele muratori

Sala conferenze gremita, questa mattina presso la sede del quartier generale di Lucca Comics In Corso Garibaldi, dove si è tenuta la presentazione della manifestazione anno 2019, e che vedrà già da fine mese, l'inizio della prevendita online dei biglietti.

Molte novità, come sempre, per l'evento in arrivo, presentate questa mattina dal presidente Pardini e dal direttore Emanuele Vietina accompagnati da alcuni membri dello staff.

La mostra fumetto, che si terrà nel centro storico di Lucca, dal 30 ottobre al 3 novembre prossimi, vedrà infatti un ricchissimo palinsesto di programmi di ogni genere e fantasia. Tra queste, la presenza di Hirohiko Araki, il creatore di "Le bizzarre avventure di Jo Jo", che arriva per la prima volta in Europa, e La celebrazione della grande scrittura insieme a Alessandro Bilotta

eSports con i riflettori accesi per le Stage 1 Finals della Pro League di Quake Civiltà oltre la realtà con Raymond E. Feist. Tra i tanti ospiti anche la voce inconfondibile di Giorgio Vanni, autore di molte sigle, ed il cantante Luca Carboni, protagonista di sigle animate ispirate a Corto Maltese. Per quanto riguarda i prezzi degli abbonamenti, rimarranno bloccati allo stesso costo delle ultime 4 edizioni per chi acquisterà entro il 6 settembre prossimo, mentre per i Level Up fan che hanno partecipato all'edizione 2018 avranno il diritto di prelazione fino al 20 agosto per ripetere l'indimenticabile esperienza, e per chi deciderà di partecipare alla manifestazione mercoledì 30 ottobre il prezzo del biglietto sarà ancora più vantaggioso. Passato, presente e futuro dialogano a Lucca fra spazi presenti e alternativi dove il reale e il virtuale, la fisicità e l'ipotesi, si mimetizzano. Nella eSports Cathedral di San Romano, mura che parlano per otto secoli di storia e che si apprestano ad ospitare un evento assolutamente senza precedenti; per la prima volta in Italia la Pro League di Quake, iconico videogioco FPS tra i più amati in assoluto che vedrà disputare le finali dello Stage 1. ProGaming Italia e Lucca Comics & Games annunciano con emozione l'arrivo a Lucca di pro player da ogni parte del mondo per diventare uno dei poli di attrazione dell'intera manifestazione. Il dialogo fra cornici storiche e grandi appuntamenti videoludici continua a Piazza Bernardini, che ormai a Lucca è sinonimo di Nintendo: la competizione di Super Smash Bros Ultimate, l'azione di Mario Kart 8 Deluxe, il divertimento di Super Mario Party e l'emozione epica di The Legend of Zelda Breath of the Wild con molte altre esclusive imperdibili per i videogiocatori di tutte le età. Dopo il grande successo dello scorso anno torna un altro spettacolo gratuito tra fumetto, musica e recitazione: Feltrinelli Comics Show, realizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games e con performance artistiche di autori come Labadessa, Sio, Emiliano Pagani e Daniele Caluri, Erri De Luca, Tito Faraci, Roberto Recchioni con Il Muro del Canto e con la partecipazione di Leo Ortolani. Feltrinelli Comics Show si terrà venerdì 1 novembre, ore 20:30, al Teatro del Giglio di Lucca. Japan Town: tra tradizione e cultura pop. L'Area Japan di Lucca Comics & Games celebra la grande cultura giapponese con un'incredibile esperienza espositiva ideata e curata dal direttore del Museo d'arte orientale Mazzocchi, Paolo Linetti, con il coinvolgimento di alcuni fra i più accreditati esperti di settore: Le origini del Manga - Da Hokusai ai Manga moderni. Una mostra che abbatte la barriera fra la cosiddetta "cultura alta" e la cultura pop, e che analizza il percorso che lega la secolare tradizione per l'illustrazione giapponese del XVII secolo ai manga del XXI secolo attraverso una selezione di circa 200 opere che, fra emaki e xilografie, ospiterà anche la celebre Onda di Hokusai.

Cambia pelle il Japan Live, l'ultima area nata nella Japan Town, con una nuova location e un palinsesto di eventi e performance dedicate alla cultura pop giapponese a 360°. Nell'area si alterneranno laboratori realizzati da cosplayer per altri cosplayer, interviste, performance di idol e karaoke, momenti per proposte culinarie e sfilate immaginifiche. Lucca è Community, per questo all'interno del Giardino degli Osservanti troveranno spazio mostre e installazioni di opere originali prodotte dai fan, a celebrare l'immaginario collettivo del pubblico di Lucca Comics & Games. Le prime mostre proposte saranno sull'anniversario di Mazinga in Italia e sui mecha dagli albori ad oggi. Un punto di partenza per dare risalto, oltre che con incontri a tema, alla volontà di partecipazione delle community italiane che gravitano intorno al mondo di Lucca Comics & Games. Fantasy: oltre la realtà, nei mondi del fantastico, i nuovi strumenti per interpretare il mondo

Becoming Human è il tema scelto per rappresentare Lucca Comics & Games 2019, contando sull'intelligenza di una community avvezza a porsi e a porre domande anche scomode e a confrontarsi in modo diretto, senza accettare risposte preconfezionate. In questo senso, alcuni dei più grandi capolavori della narrativa fantasy sono veri e propri romanzi di formazione, capaci di mettere in discussione l'etica e i valori del mondo che conosciamo.

Fra gli autori che affrontano il tema c'è lo scrittore Raymond E. Feist, artefice della celebre Saga di Riftwar, un universo narrativo potentissimo e appassionante nato come ambientazione per un GdR cartaceo, diventato la base per la saga videoludica di Krondor e presto anche una serie TV. Ben 10.000 metri quadrati di divertimento nel padiglione più grande mai realizzato in Italia, "il Carducci", fra gioco da tavolo, di ruolo, trading card game, miniature, libri-game ma anche illustrazione e narrativa fantasy.

Questi alcuni accenni, si fa per dire, di una parte delle novità in programma quest'anno. "Altre novità verranno comunicate nelle prossime settimane" - assicura Vietina - "tutte novità destinate ad accrescere una manifestazione che non smette mai di stupire".