Comics, tanti eventi ma è polemica sullo spettacolo con il personaggio trans

martedì, 6 agosto 2019, 12:59

di eliseo biancalana

Di fronte alle commissioni partecipate e giovani, il presidente e il direttore di Lucca Crea, Mario Pardini ed Emanuele Vietina, hanno esposto l'edizione 2019 di Lucca Comics and Games, che con le prevendite ha già superato le 8600 presenze. Tanti gli eventi in programma, ma dal centrodestra sono arrivate perplessità sulla scelta di produrre uno spettacolo dedicato a "Cinzia", personaggio a fumetti transessuale frutto della fantasia di Leo Ortolani.

I contenuti della manifestazione sono già stati resi noti in una conferenza stampa che si è tenuta durante il Salone del Libro di Torino. "La partnership con Torino siamo sicuri continuerà, è una cassa di risonanza molto importante" ha detto Pardini. Quest'anno la manifestazione si avvale anche della partnership di Radio Deejay e l'evento sarà anche in streaming sulla piattaforma Twitch. Il tema è "Becoming Human" (diventare umani), rappresentato dalla locandina di Barbara Baldi che raffigura l'abbraccio tra un umano e un androide. "Nel momento in cui la cultura poggia sul digitale i festival sono luoghi in cui si incontra l'unanimità" ha spiegato Vietina. Le bellezze cittadine faranno da contesto per l'evento, dal Teatro del Giglio all'auditorio San Romano (che sarà dedicato ai videogiochi). La mappa della manifestazione dovrebbe essere simile a quella dell'anno scorso. Confermati il padiglione della Nintendo in Piazza Bernardini e quello della Warner Bros in piazza San Michele. Proprio nello stretto legame tra la manifestazione e il centro storico è stato individuato l'asset competitivo che consente a Lucca Comics di competere con le fiere del fumetto che si tengono in grandi città come New York e San Diego. "Abbiamo sempre trovato grande disponibilità sia da chi gestisce gli spazi storici sia dagli esercenti – ha detto Vietina –. L'unità e la coesione della città risulta essere fondamentale". Diverse le realtà locali che collaborano con l'evento, dalla Lucart all'Ortopedia Michelotti. Con l'IMT verrà realizzato un centro nazionale di ricerca sui giochi e saranno organizzati dei workshop sul game design. Varie le mostre in programma, tra cui una del cantante Luca Carboni, e non mancheranno i consueti spazi dedicati ai più piccoli (Lucca Junior) e ai games. Numerosi gli ospiti attesi, tra cui lo scrittore Nicola Lagioia.

Dai consiglieri comunali è arrivato un riconoscimento unanime del valore della manifestazione ma Simona Testaferrata (Forza Italia) ha chiesto il perché della scelta di produrre uno spettacolo su un personaggio transessuale. "Leo Ortolani è uno dei più grandi – ha replicato Vietina –. Cinzia è un personaggio ironico sarà una commedia leggera". Perplessità sull'argomento sono state espresse anche da Giovanni Minniti (Lega). È stato anche affrontato il tema del rapporto tra l'evento e il comune, che controlla Lucca Crea. Per Massimiliano Bindocci (M5S) le scelte strategiche della manifestazione andrebbero concordate con l'amministrazione, affermazione che non ha trovato d'accordo Claudio Cantini (Lucca Civica). "Lucca Crea è una società con vocazione commerciale" ha detto il vicesindaco Giovanni Lemucchi, per il quale i vertici stanno facendo "un ottimo lavoro con una palla al piede" derivante dai vincoli di essere una partecipata. "Non riceviamo un euro di contributo pubblico" ha inoltre ricordato Pardini.