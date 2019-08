Comics



Lucca Comics: c'è tempo fino al 21 settembre per presentare la scia per attività di vendita temporanea durante i giorni della manifestazione

lunedì, 26 agosto 2019, 14:47

Gli operatori commerciali avranno tempo fino al 21 settembre per presentare allo Sportello unico delle attività produttive la Scia per aprire attività economiche a carattere temporaneo in occasione di Lucca Comics and Games (giorni dal 30 ottobre a 3 novembre).

Si ricorda che a partire da quest'anno non potranno essere aperti temporary store di produttori e distributori, ma solo attività temporanee di vendita di prodotti attinenti alla manifestazione e che non riguardano il settore alimentare. L'attività potrà restare aperta limitatamente alla durata dell'evento e nelle aree o nei locali dove questa si svolge. Ogni operatore commerciale potrà attivare un solo esercizio temporaneo e, per ragioni di sicurezza, non sarà consentita la vendita di prodotti che per loro natura si prestano a essere utilizzati come oggetti che possano creare danni fisici o situazioni di rischio per l'incolumità pubblica.

Una volta ricevuta la Scia nei tempi stabiliti, sarà il Suap a richiedere l'atto di consenso preventivo da parte di Lucca Crea, così come previsto dalla delibera di giunta del 23 luglio scorso e, successivamente, l'amministrazione comunale e gli altri Enti competenti effettueranno i controlli necessari sulle certificazioni e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente di settore.