Comics



Etjca, agenzia per il lavoro seleziona 90 figure per il Lucca Comics & Games

lunedì, 30 settembre 2019, 15:46

ETJCA – Agenzia per il lavoro, attiva in Italia dal 1999 e oggi uno dei primi 10 player del mercato, seleziona 90 figure per il Lucca Comics & Games, l’appuntamento europeo di riferimento nell’ambito dei fumetti, in programma dal 30 ottobre al 3 novembre.

Nello specifico, Etjca ricerca 26 capisquadra parcheggi e 64 addetti ai parcheggi che si occuperanno di riscossione ticket, fondo cassa e supporto nel posizionamento dei veicoli secondo gli schemi di allestimento dei parcheggi.

È richiesta capacità di coordinamento delle risorse, affidabilità, precisione, doti comunicative, gestionali e flessibilità. I candidati lavoreranno su turni dalle 6.15 alle13.45 e dalle 13.15 alle 20.45 e saranno inseriti con contratto in somministrazione a tempo determinato.

È possibile candidarsi direttamente sul sito di Etjca www.etjca.it ai seguenti link:

- Capisquadra parcheggi https://lavoro.etjca.it/etjcaWeb/candidato/dettaglioAnnuncio.do?id_annuncio=66034,

- Addetti ai parcheggi https://lavoro.etjca.it/etjcaWeb/candidato/dettaglioAnnuncio.do?id_annuncio=66035

Oppure, in alternativa, ci si può recare direttamente alla sede di Etjca in via Puccini 1940/V a Porcari dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 o dalle 14.00 alle 18.00.

Le selezioni termineranno l’8 ottobre 2019.

Su ETJCA:

ETJCA è un’agenzia per il lavoro, interamente italiana e indipendente, che offre servizi all’avanguardia per le aziende e le persone, dotata della certificazione SA8000:2014 e del “QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE” UNI EN ISO 9001:2015. Fondata nel 1999, ha ampliato la sua presenza sul territorio nazionale grazie a una costante crescita, arrivando oggi a più di 65 filiali in tutta Italia. Somministrazione del lavoro, staff leasing, apprendistato professionalizzante, ricerca e selezione del personale, politiche attive del lavoro, attivazione di tirocini extracurricolari, formazione, collocamento mirato, outsourcing, gestione del welfare aziendale e delle risorse umane nell’ambito del settore pubblico sono i principali servizi quotidianamente messi a disposizione di aziende, clienti e persone in cerca di lavoro. ETJCA è l’unica agenzia per il lavoro italiana ad aver stretto un accordo di collaborazione con la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e la Fondazione Consulenti per il lavoro: tale esclusiva consente a questa categoria di professionisti di mettere a disposizione dei propri clienti un’offerta di servizi completa, integrandola con la somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

Per informazioni:

www.etjca.it