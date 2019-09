Comics



Graphic novel su Chet Baker a Lucca

lunedì, 23 settembre 2019, 19:17

Lucca, estate 1960: il grande trombettista americano Chet Baker fu trovato nel bagno di una stazione di servizio in stato di semi incoscienza, stordito e con notevole quantità di droga in suo possesso. Fu arrestato e lì iniziò una delle tante parentesi drammatiche della sua esistenza.

Nel processo che si tenne qualche settimana dopo (un evento per la città di Lucca e per l'Italia in generale) Chet fu condannato a 16 mesi di carcere, da scontarsi proprio a Lucca, nel carcere di San Giorgio (attiguo alle mura della città).

A seguito di numerose richieste, dapprima rigettate, Chet ottenne il permesso di suonare la sua tromba in carcere ma, per decisione di un giudice solo per cinque minuti e due volte al giorno.

Da qui parte il titolo e parte la nostra storia, che va alla ricerca di quel Chet Baker, di quell'estate del 1960, dove lui suonava in Versilia. Serate calde, piene di gente, dell'Italia della Dolce Vita. Serate di macchine veloci, di donne, di musica, di eccessi… e soprattutto di droga. Ma di musica, di tanta musica, ciò che abbiamo cercato di fare Cristiano e io in questo albo. Abbiamo cercato di fare jazz, sulle orme, certo non facili, del grande Chet Baker.

Una storia di 100 pagine che narra di quel periodo italiano di Chet Baker e vuole “indagare” dentro i suoi sogni, ma soprattutto i suoi incubi e dentro la sua musica, comprese alcune scene dentro il carcere, con la sua tromba e con l'affetto che si era creato fra lui e i secondini, compresa la festa a sorpresa che alcuni grandi jazzisti vollero fargli, prima andando a suonare sulle mura di Lucca, poi organizzando un concerto quando lui terminò di scontare la pena e poi di quella storia che si dice… che si mormora in chi c'era. In chi, allora, ogni giorno, per due volte al giorno, andava sulle mura di Lucca, lì dove fanno da contorno al carcere San Giorgio e aspettava che da una di quelle celle cominciassero a uscire delle note. Dei piccoli segmenti di magia che si irradiavano per tutta la città.

Per cinque minuti… due volte al giorno.

Il volume di 112 pagine, molte in b

o mezza tinta, alcune a colori, alcune miste e presenta, a margine, una galleria di omaggi realizzati da grandi illustratori e fumettisti italiani.

Edizioni Shockdom.