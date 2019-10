Comics



Applausi per Don Rosa, il creatore della saga di Zio Paperone

mercoledì, 30 ottobre 2019, 17:10

di Michele Masotti

Intelligente, arguto, giovanile e sincero quando giunge il momento di muovere della critiche: è questo il ritratto che possiamo tratteggiare di Don Rosa, il padre di quella saga a fumetti che racconta l’epopea di Zio Paperone e la conseguente nascita della famiglia dei paperi più famosa al mondo.

Un’ora di incontro nella quale il fumettista ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a narrare l’esistenza, partendo dall’umile infanzia nella Glasgow della metà del XIX, del papero più ricco al mondo per poi spiegare il perché della sua precoce uscita dalle scene. Per Don Rosa, sempre acclamato da molti fans, si tratta di un ritorno in quel di Lucca dopo esservi stati nel 1993.

“Questa è la mia tournee europea di autunno. Sono venuto qui per firmare autografi e i fans; mi sento colpevole di fare il turista senza mia moglie.” –ha esordito Don Rosa- “È sempre bello tornare in questa bellissima città con le mura che, molto probabilmente, sarebbero già state buttate giù negli Usa. Ero già stato qui 26 anni fa. In America del nord sono pochi coloro i quali leggono fumetti, lì vanno per la maggiore i videogames.”

Il Ducktales 3.0, uscito negli Usa nel 2018 e da quest’anno visibile anche sui canali italiani, non riscuote l’apprezzamento, per usare un eufemismo, di Don Rosa. “Ho visto un paio di episodi del nuovo Ducktales: francamente la trovo un’interpretazione bizzarra.” – ha dichiarato il fumettista- “Non mi piace l’idea che la Disney prenda ciò che abbiamo fatto io e Carl Barks per stravolgerlo completamente. C’è molta differenza negli Usa rispetto a quello che vedo qui. Probabilmente non c’è più nessun americano sa più che Zio Paperone e Paperino sono stati prima dei fumetti che dei cartoon. Cosa mi ha spinto a scrivere di Uncle Scrooge? Non mi piaceva il modo con cui veniva descritto Zio Paperone in Europa, dipinto solamente come un avaro. Il mio Paperone è più interessato ad acquisire trofei nel corso della vita, proprio come il denaro che infatti non spende. Per lui contano più i valori umani che il vile denaro.”

Il popolare fumettista statunitense, il primo a raffigurare esplicitamente in questo tipo di racconto la morte, ha chiuso la porta ad una sua possibile ripresa dell’attività.

“Non credo che riprenderò a scrivere altre storie. Sostanzialmente sono cresciuto in campagna con il bisogno di raccontare qualcosa a me stesso, mescolando i film con i fumetti che mi aveva lasciato mia sorella.” – ha ricordato Don Rosa- “Lo facevo essenzialmente per passione; il mio lavoro, inizialmente, sarebbe dovuto essere nell’azienda di mio padre, originario di Magnago. Il sogno si è potuto realizzare grazie alle richieste in Europa di lavorare su personaggi di Barks. Ho lavorato per 20 anni ma, onestamente, avrei potuto mollare dopo i primi cinque se non avessi ricevuto così tanto amore dai fans. Continuo con piacere ad incontrare tante persone in questi festival.

Don Rosa non risparmia critiche a quello che è diventata la Disney e alle tematiche a senso unico trattate dai comics nella sua nazione.

“La casa di produzione ha spezzato la mia passione. Prima di smettere dodici anni fa, ho messo un copyright sul mio nome perché ero intristito da tutti quei calendari con il mio nome.” – ha proseguito il fumettista americano- “Era tutto materiale sul quale non potevo avere il minimo controllo. Mi dava fastidio che la gente pensasse che fossi diventato un milionario. Non è una questione di soldi ma di rispetto. Sono contento che Barks abbia avuto, nel corso della sua vita, dei guadagni per quello che ha fatto. Nel mio animo alberga uno spirito di rivalsa. Dagli anni 80’ non leggo fumetti americani, pieni di supereroi. Anche i bambini statunitense sanno riconoscere soltanto quei personaggi. Non ho opinione su questo stile semplicemente perché non ho le competenze in materia. In questo settore avete in Europa una concezione più originale.”

Foto Giacomo Mozzi