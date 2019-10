Comics



Come il miglior mezzo per essere asociale realizza una conquista sociale

mercoledì, 30 ottobre 2019, 16:52

Fu per fare fronte alla demonizzazione di quella che in realtà è null'altro che una passione, che un gruppo di ragazzi uscì fuori allo scoperto creando nel 2004 il gruppo Facebook "Sesso, droga e D&D" (Dungeon & Drugons, il famoso gioco di ruolo). Con un grido di rivalsa, autodeterminazione e anche di autoironia, era stato sfruttato un social network per realizzare concretamente ciò che persino oggi, alle volte, si fatica a creare: un gruppo di appartenenza.

Si venne a creare un circolo virtuoso in cui più le persone capivano di non essere sole, più venivano allo scoperto condividendo con gli altri la propria passione con gli altri attraverso il social network.

Gli amministratori del gruppo descrivono la loro esperienza sui social network come estremamente positiva, hanno potuto contribuire all'abbattimento di stereotipi come quello del nerd, dimostrando che non ci sono categorie sociali predisposte a questo genere di attività.

Il primo passo era stato fatto, ora che i giocatori di ruolo potevano comunicare tra loro c'era un'altra barriera da abbattere, quella delle distanze. Come far giocare dal vivo questa nutrita comunità che si andava sviluppando?

Sempre grazie a Facebook, sono stati creati dei sottogruppi regionali, in cui le persone possono iscriversi e organizzarsi per incontrarsi e giocare e partecipare a queste attività non serve solo a divertirsi giocando, ma, anche, a sviluppare relazioni sociali durature nel tempo.

Così anche il secondo passo era stato effettuato.

L'evoluzione di questo movimento sociale, ancora in corso d'opera, si sta attuando attraverso le piattaforme di live streaming come Twitch.

Portare questo tipo di giochi su Twitch significa, per gli streamer, poter ampliare esponenzialmente la visibilità e quindi la comprensione di questo genere di attività, perché si può imparare a giocare anche solo guardando giocare.

Inoltre lo streamer, parlando a un pubblico variegato, deve prestare particolare attenzione anche al linguaggio utilizzato in modo da permettere potenzialmente a chiunque di seguirlo nello sviluppo della sua partita, che in sostanza, vuol dire fare una cosa che davvero chiunque può fare, proprio come si guarda un film o una serie tv, quando si guarda o si gioca a un gioco di ruolo si sta partecipando al racconto di una storia di fantasia.