Dylan Dog verso il numero 400 con tanta voglia di rinnovarsi

mercoledì, 30 ottobre 2019, 19:23

Festeggiato da poco il compleanno, le candeline spente dicono 33, uno dei più amati fumetti degli italiani come Dylan Dog prosegue nel proprio piano di rilancio, fortemente voluto dal direttore editoriale di Bonelli Michele Masiero e dal direttore e curatore della collana Roberto Recchioni.

Nella chiesa di San Giovanni, tramutatasi per i prossimi cinque giorni nella sala Robinson made in Repubblica, sono stati svelati in anteprima i numeri 399 e 400 del prodotto uscito dalla penna di Tiziano Sclavi che fanno parte di quella terza fase di rinascita del fumetto in questione impostata dallo stesso Recchioni.

Un ciclo di numeri denominati, per l’appunto, “meteora” e usciti con un anno di ritardo rispetto alla tabella di marcia fissata dall’editore. Una svolta dettata dal volere riportare al centro dalla scena un’opera cult per tutta quella generazione di ragazzi che ha vissuto l’inizio degli anni 90’.

“Questi numeri sono il risultato di un lavoro iniziato da Paola Barbato, imprescindibile figura di questo progetto. “ – esordisce Recchioni- “Come logico che fosse abbiamo modificato gradualmente il linguaggio del personaggio per stare al passo con i cambiamenti globali.” La novità più clamorosa e inaspettata per gli aficiondas di questo fumetto è rappresentata dal matrimonio tra Dylan Dog e il suo assistente Groucho. “Voglio chiarire che non è una mossa dettata dal marketing ma rispecchia quello che è sempre stato Dylan, ossia un personaggio che ha preso le difese delle minoranze della società.” Sulla stessa lunghezza d’onda il parere di Masiero, direttore editoriale della Bonelli: “è un personaggio che cerca di porsi delle domande anziché dare delle risposte. A mio avviso il mondo odierno sta scivolando verso il basso e noi dobbiamo aggrapparci per mantenere ciò che abbiamo conquistato.”





Recchioni, invece, si dimostra più ottimista sulla società nella quale viviamo ed ha annunciato delle gustose novità che riguardano Dylan Dog. “Le esternazioni che stiamo sentendo in questi mesi sono gli ultimi colpi di un sistema vetusto pronto a cadere.” – ha dichiarato il disegnatore che dal 2008 raffigura le gesta di questo personaggio- “ Dylan non è di destra né di sinistra: ci sono addirittura degli haters, per farvi capire il livello, che mi accusano di essere pagato da Soros. Sono dell’idea che l’arte deve stimolare delle riflessioni, altrimenti è inutile.”

Manca ormai poco alle stampe di una mini serie di sei numeri, nella quale Dylan Dog incontrerà niente meno che Batman. Fumetto inedito che uscirà sia negli Usa che in Italia. “Siamo arrivati a questo progetto grazie all’apertura della Dc verso le casa editrici esteri.” – ha concluso Masiero- “La parte creativa sarà curata interamente da Bonelli e la storia sarà ambientata a metà tra Gotham e Londra. Dylan Dog deve andare oltre Tiziano Sclavi, del resto lui vuole così, per togliersi quella patina di sacralità che lo racchiude come se si trovasse in una teca.”

Michele Masotti