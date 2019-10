Comics



“È Lercio”: il sito satirico più famoso d’Italia si svela a Lucca Comics

giovedì, 31 ottobre 2019, 23:27

di giulia del chiaro

Rubriche improbabili, telegiornali esilaranti e protagonisti sul palco tutti da ridere. Il Lercio Live, lo spettacolo ideato dalla redazione di Lercio.it, arriva al festival del fumetto lucchese per coinvolgere il pubblico in un viaggio, a suon di risate, che, attraversando la linea sottile tra realtà e finzione, racconta della più “sporca” informazione.

Sul palco di San Girolamo, oltre a Davide Paolino della redazione, due ospiti, Massimo Polidoro, segretario nazionale del CICAP, e il conduttore di Radio Dj, Francesco Lancia, per un’ora e mezzo di satira dissacrante, storia della cattiva informazione e istruzioni contro le bufale.

Il sito, ideato nel 2012 da Michele Incollu come parodia del giornalismo tradizionale, si è da sempre contraddistinto per i suoi toni satirici inserendosi nel filone internazionale della “News satire”. È con la vittoria dei Macchianera Italian Awards del 2014, come miglior sito, che il Lercio.it si rivela al grande pubblico. Da quel momento una serie di conquiste: diverse pubblicazioni di libri e l’approdo in tv, nel 2017, con il TG Lercio trasmesso su DMAX e condotto da Simone Salis.

Ma l’impegno di Lercio si spinge oltre sito, televisione e pubblicazioni: la redazione, infatti, interviene spesso in istituti, università a festival culturali, per parlare del rapporto tra fake news e satira.

Al centro dell’incontro, infatti, proprio il tema delle bufale, di come riconoscerle e della responsabilità morale di chi fa giornalismo. Un viaggio attraverso gli articoli che, con creatività ed ironia, hanno fatto la storia del sito: da Salvini, ai vaccini, da Trump a Carola Rackete, fino a Greta Thunberg e al terrapiattismo. I giornalisti del Lercio, da otto anni, raccontano l’Italia ed il mondo con toni irriverenti, portando all’esagerazione le notizie e spingendole oltre il confine del reale.

Una satira che, però, ricordano gli ospiti, spesso può generare confusione: sono, infatti, ancora molte le persone che non conoscono la linea editoriale del Lercio e che prendono le notizie date per vere. “Ci rendiamo conto – spiegano alcuni degli autori – che spesso le nostre notizie vengono prese per vere e questo è sconcertante. Un campanello d’allarme che fa presumere che molte persone si limitino alla lettura del titolo senza approfondire oltre. Nel testo, infatti, inseriamo volutamente degli elementi così surreali che, da soli, sono sufficienti a rendere chiaro l’intento satirico del pezzo”. Che differenza c’è allora tra il Lercio e la fake news?

“Il nostro stile – ha spiegato Paolino – rientra nel mock journalism che non è altro che un esercizio di parodia giornalistica che utilizza lo stesso linguaggio e formato del giornalismo tradizionale. Il nostro intento – prosegue – è chiaro ed esplicito e desideriamo che il lettore lo conosca perché il nostro scopo non è ingannare chi legge, ma fornire una lettura ironica di un determinato tema. Al contrario, la fake news viene creata con l’obiettivo preciso di imbrogliare”.

I protagonisti dell’incontro hanno salutato il pubblico indicando quattro semplici regole da seguire per evitare di cadere nella trappola “fake news”: verificare la fonte, distinguere i fatti dalle opinioni, dubitare di notizie accompagnate dal commento “e nessuno ne parla” e, infine, diffidare di titoli strillati e sensazionalistici.