Euronics per il sesto anno è al Lucca Comics

martedì, 29 ottobre 2019, 08:54

Euronics conferma la propria strategia di presidio del mondo game & animation partecipando per il sesto anno consecutivo al Lucca Comics&Games, la kermesse del videogioco, fumetto, cinema d’animazione e illustrazione più importante d’Europa.



L’appuntamento è dal domani 30 ottobre al 3 novembre nelle piazze e nelle vie del capoluogo toscano dove Euronics sarà presente con un intero padiglione di quasi 250 mq presso il Baluardo Santa Croce, una posizione strategica lungo la cinta muraria rinascimentale della città. Il padiglione Euronics progettato da UP and Go con grande attenzione all’impatto scenografico, prevede quattro spazi dedicate al gaming e due all’esposizione di prodotti Hi-Tech a cui si aggiunge uno shop riservato alle promozioni e alle offerte speciali studiate proprio per quest’occasione. Nell’area gaming dedicata a PlayStation saranno presenti sei postazioni di gioco PS4 PRO con i titoli di maggiore richiamo: “EA SPORTS™ FIFA 20” di Electronic Arts, le migliori esclusive PlayStation 4 “Marvel's Spider-Man” e “God of War” e le novità “MediEvil” di Sony e “Call of Duty®: Modern Warfare®” di Activision.



Un’occasione unica per poterli provare a pochissimi giorni dal lancio. I fans della console XBox One X avranno a disposizione sei postazioni gioco dove divertirsi con lo sparatutto tattico “Ghost Recon Breakpoint” di Ubisoft, il gioco di simulazione di basket “NBA 2K20 di 2K” o quello di corse “Grid” editato da Koch Media, senza dimenticare il picchiaduro “Mortal Kombat 11” di Warner Bros. Entertainment e le due console dedicate allo sparatutto in seconda persona “Gears 5” di Xbox Game Studios. Cinque postazioni gioco anche per console Nintendo Switch con i suoi coinvolgenti game: primo fra tutti il titolo novità “Luigi's Mansion 3” in uscita proprio durante i giorni di fiera e in occasione di Halloween, il 31 ottobre, “Zelda Link's Awakening”, uno dei capitoli più amati della storica saga, Super Smash Bros. Ultimate e l’immancabile “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, che condurrà i giocatori in un mondo vastissimo pieno di scoperte, esplorazione e avventura.



Inoltre, nell’area del brand giapponese, una promoter farà provare al pubblico la nuova e super compatta console Nintendo Switch Lite di recente lancio. I sempre più numerosi amanti dei giochi su PC potranno testare le proprie capacità e sfidarsi nelle sei postazioni Lenovo dotate di tre notebook Lenovo Legion Y740, Lenovo Legion Y540 e IdeaPad L340 Gaming e i PC desktop della linea Lenovo Legion C530 di ultima generazione - perfetti per il gaming PC – e di alcuni fra i migliori titoli: “EA SPORTS™ FIFA 20” di Electronic Arts e l’ultima edizione di “Call of Duty®: Modern Warfare®” di Activision. Gli appassionati di videogiochi sono molto attirati anche da tutto ciò che è tecnologia, quindi Euronics ha deciso di dare la possibilità ai tanti visitatori di Lucca Comics&Games di provare le novità hi tech dell’iconico brand cinese Xiaomi: i monopattini Mi Electric Scooter e Mi Electric Scooter Pro, gli smartphone top di gamma Mi 9T Mi A3, Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro, affiancati dalle cuffie Mi True Wireless Earphones e Mi True Wireless Earbuds che saranno in mostra e in prova nello stand Euronics. Inoltre, Xiaomi ha lanciato il Cosplay Photo Contest organizzato in collaborazione con Euronics, con la possibilità di vincere molteplici gadget.



Non mancherà infine lo spazio per i ricercatissimi accessori dedicati al gaming grazie alle novità che presenterà Trust Gaming, marchio specializzato in accessori per i videogiocatori e riconosciuto a livello internazionale. Inoltre, sabato 2 novembre (dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19) il padiglione di Euronics ospiterà Spider-Man: il character sarà presente nel costume originale del film e sarà a disposizione dei visitatori per scattare foto e offrire gadget. Presso lo shop sarà possibile acquistare la Collectors’ Edition Blu Ray del film, con l’esclusivo Diario di Viaggio di Peter Parker. “Se il mercato game non sta esprimendo un andamento vivace come in anni passati, in occasione dei lanci di certi titoli o di nuove console continua a generare vendite importanti” ha dichiarato Stefano Polla, direttore commerciale di Euronics Italia: “Questa categoria riveste un ruolo centrale nella strategia commerciale della nostra insegna anche perché capace di sostenere e stimolare il traffico dei nostri punti vendita intercettando i target dei consumatori più giovani, ma non solo: i dati di sell out ci confermano che ci sono molti gamer nelle fasce over 25 anni. Va inoltre aggiunto che i videogiochi sono una categoria che si presta molto alla creazione di eventi in-store e quindi a trasferire un concetto forte di experience dei nostri negozi fisici”. Polla ha poi concluso: “Nei prossimi giorni saremo al Lucca Comics & Games per il sesto anno consecutivo anche con una partnership con ESL nell’area degli esport: una nuova conferma che per Euronics il game rappresenta una categoria da presidiare in maniera strategica e continuativa”.



“Siamo l’unica insegna che da anni presidia le manifestazioni più entusiasmanti per i più giovani, siano gamer, amanti del fumetto, del cinema o ancora cosplayers” dichiara Emanuela Formicola, marketing and digital manager di Euronics: “Per comunicare e coinvolgere queste tipologie di consumatore è necessario essere presenti su tutti i touchpoint, dal punto vendita, ai social, dall’e-commerce a kermesse come il Lucca Comics & Games e coprire anche tendenze in forte sviluppo come gli esport. Settore che ci vede già protagonisti come sponsor del celebre torneo ESL One che si tiene proprio in questi giorni ad Amburgo e partner al Lucca Comics and Games degli Italian Esports Open firmati ESL, cinque giorni di emozionanti sfide all’insegna del gaming competitivo in una delle più suggestive location di questa manifestazione”. Gli Italian Esports Open si terranno infatti in occasione del Lucca Comics & Games all’interno della Esports Cathedral, più precisamente nel suggestivo scenario dell’Auditorium San Romano e coinvolgeranno Euronics come partner di ESL dei tre tornei previsti durante l’Open: le finali live della Quake Pro League Stage 1, la ESL League of Legends EuroCup e il Xiaomi 5G Mobile Brawl.