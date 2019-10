Comics



Fumetto horror con l'ex pornodivo Franco Trentalance

giovedì, 31 ottobre 2019, 20:58

Il 2 novembre, giorno dei morti, al Lucca Comics & Games 2019 è in programma un terrificante appuntamento con un singolare personaggio, che è l'autore e il volto della horror graphic novel “Bloody Park” (Edizioni Inkiostro, 2019): Franco Trentalance, ex divo del cinema a luci rosse negli anni '90 e volto noto della TV generalista.



Dopo una vent'anni di carriera professionale nell'intrattenimento per adulti, nel 2019 si è evoluto in personal coach, autore e scrittore, con 5 libri editi negli ultimi 4 anni, tra cui 3 romanzi del genere Thriller. Franco Trentalance è infatti una penna per lettori amanti dei brividi e, con la proficua collaborazione del disegnatore Gero Grassi e del creativo horror Andrea Cavaletto, ha dato vita allo psicopatico protagonista delle 80 tavole dell'albo. La storia è infatti la trasposizione a fumetti del secondo romanzo di Franco Trentalance: "Il Guardiano del Parco” (Ed. Pendragon), scritto insieme al regista Marco Limberti nel 2017. Una sconcertante trama, attuale e contemporanea: il serial killer è un guardiaparco degli Appennini, che vive rispettando l'ecosistema naturale e le sue regole, ma dietro cui si cela una sinistra Star dei video sul Deep Web, che cattura e uccide giovani donne, per vendere online le agghiaccianti riprese delle torture che infligge alle proprie vittime. Le sembianze e il volto del sociopatico assassino di “Bloody Park” sono disegnate sui tratti somatici di Franco Trentalance, sabato 2 novembre allo stand NAP274 del Padiglione Napoleone di Lucca Comics & Games 2019, è possibile conoscere l'inquietante graphic horror novel, insieme all'autore e scrittore nato a Bologna, nel 1967.