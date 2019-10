Il fumetto "Versilia Heroes" al Lucca Comics

Altri articoli in Comics

lunedì, 28 ottobre 2019, 15:28

Tra i titoli protagonisti dell’edizione 2019 di Lucca Comics & Games, la nuova serie originale Netflix The Witcher, ispirata all’omonimo best-seller fantasy, parteciperà al festival con diversi appuntamenti, tra cui la mostra Le vesti del Continente, un viaggio alla scoperta dei costumi della serie

lunedì, 28 ottobre 2019, 13:01

L’Arcidiocesi di Lucca è coinvolta e si impegna all’interno di Lucca Comics and Games attraverso tre iniziative distinte ma che insieme offrono un singolare ma convinto contributo alla grande manifestazione che sta per iniziare

lunedì, 28 ottobre 2019, 12:34

"Le vesti del Continente, un viaggio alla scoperta dei costumi della serie" dal 30 ottobre al 3 novembre, in esclusiva a Lucca Comics & Games 2019, presso Baluardo San Pietro

lunedì, 28 ottobre 2019, 11:39

Il 1° novembre, alle 15.30 presso il Teatro del Giglio, Rebecca Sugar incontrerà i fan in occasione del panel The Making Of Steven Universe, dove racconterà lo sviluppo creativo della serie per poi cimentarsi in un’esclusiva live performance musicale

lunedì, 28 ottobre 2019, 10:56

Il 30 ottobre, alle 14:30, presso la sala della Fondazione Banca del Monte in piazza San Martino, in occasione de "Lucca Comics and Games", la Polizia di Stato presenterà il secondo volume del fumetto "Il Commissario Mascherpa"

domenica, 27 ottobre 2019, 20:55

Ritorna per il quarto anno consecutivo la collaborazione tra la Libreria Ubik di Gina Truglio e RadioH2000 con Stefano Picchi e Annalisa Del Dotto. Quest'anno il programma nei giorni dei Comics sarà ancora più ricco e pieno di incontri