Il gioco "Marvel's Avengers" in anteprima a Lucca Comics

giovedì, 17 ottobre 2019, 13:36

In occasione di Lucca Comics & Games 2019, Square Enix e il suo partner distributivo Koch Media porteranno ai visitatori uno dei giochi più attesi del 2020, Marvel's Avengers. Dal 30 ottobre al 3 novembre, presso la ''Zecca'', nell’area del palco centrale, nel cuore dell’area dedicata ai videogiochi, sarà possibile vivere un’esperienza unica. Il pubblico infatti avrà la possibilità di immergersi nell’atmosfera di Marvel's Avengers grazie alle 20 postazioni di gioco disponibili che permetteranno di provare il titolo con sette mesi di anticipo rispetto al lancio. Ma le sorprese non finiscono qui, infatti il team di sviluppo di Marvel's Avengers sarà presente durante la manifestazione per offrire uno sguardo ancora più approfondito sul titolo attraverso una serie di attività rivolte sia al pubblico che alla stampa.



Marvel’s Avengers è un gioco di azione-avventura in terza persona guidato dalla storia. I giocatori dovranno riunire e ricostruire la loro gamma di Avengers prima giocando l’originale campagna singolo giocatore, poi combattendo, da soli o online in compagnia di amici, in nuove missioni per tutto il globo. Potranno inoltre personalizzare i più forti eroi della Terra e controllare i loro unici poteri per difendere il pianeta da minacce sempre maggiori negli anni a venire. Marvel's Avengers sarà pubblicato contemporaneamente per PlayStation®4, Xbox One (inclusa Xbox One X), Stadia e PC il 15 maggio 2020.