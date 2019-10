Comics



Il Grande Mazinga e Jeeg Robot, confronto tra due cult dell’anime

mercoledì, 30 ottobre 2019, 13:49

di michele masotti

Per almeno una generazione di ragazzi italiani il Grande Mazinga e Jeeg robot d’acciaio hanno rappresentato il primo impatto con il vasto mondo dell’anime giapponese. Alzi la mano chi, nato ad inizio degli anni 60’, non si è mai immedesimato in Hiroshi, divenuto un cyborg invulnerabile a causa di una campana rimpicciolita nel petto, o in Tetsuya Tsurugi, il pilota di Mazinga dopo una vita passare a ricevere i ferrei addestramenti del professor Kenzo Kabuto, suo padre adottivo? In occasione del quarantesimo anniversario dell’approdo sugli schermi italiani, il web designer Maurizio Nataloni, uno dei più apprezzati nel panorama nazionale, ha illustrato i punti in comune e le differenze sostanziali delle due serie televisive messe a confronto.

Innanzitutto i due protagonisti principali: Testsuya, come detto, è un essere pienamente umana a differenza di Hiroshi, vittima fortuita di un incidente nel laboratorio del padre che lo ha costretto a mutare la sua natura, rimanendo di fatto un eterno robot. Ecco quindi un’altra sostanziale differenza, visto che Testuya è solo un pilota di robot mastodontici a differenza di Hiroshi che diventa una parte integrante e fondamentali.

“A fronte di qualche similitudine, ovviamente legata alla trama e allo scenario”- ha esordito Nataloni- “le differenze sono molte. Una delle più significative è che in Mazinga i combattimenti coinvolgono i civili mentre in Jeeg Robot lo scontro coinvolge soltanto le macchine. Differente il ruolo di Jun e Maiwa: la prima, compagna di Tetsuya, ha un ruolo meramente comprimario a differenza della seconda che, invece, fornisce il suo apporto fondamentale a Hiroshi lanciandoli le componenti necessarie per trasformarsi. Lui dipende interamente da Maiwa.” Non mancano i riferimenti culturali e storici nei due anime.

In “Jeeg Robot” la regina Inika è realmente esistita sotto il nome di Himkiko, della quale ci sono pervenute della tracce in alcuni scritti risalenti alla Cina del III secolo d.c.

Gonadei, il creatore di Mazinga, era un’amante della storia greca. “Per questa ragione ritroviamo, non senza qualche stranezza geografica, il colosso di Rodi e i Mikenes, che non sono altre che i micenei, tra gli antagonisti che dovranno fronteggiare Tetsuya e Koji. È grazie al lavoro della Toei che questi anime hanno potuto sviluppare tutta la loro bellezza nel piccolo schermo.” Sono stati particolarmente interessanti gli spunti forniti sui vari cambi di regista durante gli anni e i doppiatori italiani che si sono succeduti. Menzione doverosa per l’indimenticato Piero Tiberi, la voce italiana di Mazinga.