Comics



Il mercato del fumetto tra Francia ed Italia

giovedì, 31 ottobre 2019, 18:50

Un incontro sul fumetto francese interpretato da italiani è andato in scena nella sala dell'agorà con il fresco vincitore del premio Guinigi per la sceneggiatura, Lorenzo Palloni, la disegnatrice Valeria Macioci, il disegnatore Federico Bertolucci e lo sceneggiatore Frèdèric Brémaud moderati da Andrea G. Ciccarelli di Saldapress.

Esperienze in un paese dove il fumetto è concepito in maniera diversa rispetto all'Italia, nonostante sia confinante, ma la stessa visione della sceneggiatura e del disegno, dai clienti, è appresa differentemente. Il fumettista italiano, quindi, sia sceneggiatore o disegnatore, deve apportare delle modifiche al suo stile per rientrare nei canoni francesi, come è successo a Federico Bertolucci in alcune tavole di Love, o, come nel caso di Lorenzo Palloni e Valeria Macioci fin da subito apprezzati nel mercato francese senza molte correzioni allo stile.

"La libertà sicuramente è un aspetto caratterizzante tra il produrre fumetti per l'Italia e per la Francia - spiega Federico Bertolucci - quando lavoravo per la Disney mi sembrava di lavorare in serie, in Francia invece sei autore o co-autore del fumetto, quindi è una produzione unica. Questo aspetto del lavoro seriale l'ho riscontrato soprattutto quando c'erano le sezioni per firmare i volumi, in Italia gli appassionati avrebbero fatto carte false per avere uno schizzo alla meglio, invece in Francia, sono tutti composti e si aspettano un disegno di qualità anche per la dedica al volume. Un fumetto in Francia solitamente è come una graphic novel e il disegno deve essere curato in ogni particolare, meglio se a figura intera, perchè il fumetto deve appassionare e tenere il lettore attento per diverso tempo, i fumetti che in cinque minuti sono già finiti in Francia non hanno molto mercato. Quando invece si va ad affrontare un lavoro per una serie bisogna rimanere sugli stessi schemi adottati in precedenza. Sto lavorando a Love 5 insieme a Frèdéric e tornare a fare questa serie dopo aver fatto Brindille, quindi tornare a qualche anno fa come stile di lavoro, mi ha reso questa uscita un po' come una sfida con me stesso. Sto elaborando le tavole come un tempo, a mano, su carta A3, ho sentito il bisogno di cambiare stile, pur mantenendo la continuità con gli altri volumi e l'ho potuto fare in accordo con lo sceneggiatore. Spero di riuscire a vincere questa sfida e poter presentare il volume anche in Italia."

Frèdèric Brémaud Racconta al pubblico come ha imparato l' italiano e da dove deriva la passione per i fumetti: " Per me imparare l'italiano è stato semplice, leggevo fumetti di Tex e Topolino, quando ero più giovane volevo fare Tex, un desiderio che ora non è più realizzabile. Ho tradotto molti fumetti, Diabolik, Corto Maltese ed anche alcuni Tex, ma quando traduci non sei l'autore, nonostante tu apprenda tutta l'essenza del fumetto per poterla trasmettere al lettore. Avrei voluto lavorare per la Disney. In Brindille, come in Love, è tutto condiviso tra me e Federico, ogni cosa che modifichiamo deve essere condivisa. In Brindille il genere fantasy è una scusa per inserire alcuni elementi magici, è bene non dividere in generi per non disattendere le aspettative. Ovviamente il genere e la trama sono cose differenti, la miglior trama si baserà sempre su eventi ed emozioni umane; se riesci a trasmettere queste il fumetto funzionerà sia oggi che in futuro."



"Gli italiani sono molto apprezzati in Francia - racconta Lorenzo Palloni - infatti con " La Lupa" feci un'edizione italiana in 200 copie in bianco e nero, poi l'ho portato in Francia dove vennero fatte più copie, solo che il bianco e nero non viene accettato, a meno che per i grandi autori, quindi mi sono affidato ad un colorista. Il mio disegno non è eccelso, però è piaciuto, ma per un'altra pubblicazione, Desolation Club, mi sono affidato ad una giovane molto promettente e poco conosciuta al di fuori dell'ambiente, Valeria Macioci. Con l'Italia ho avuto un'altra occasione ed ho vinto due premi, uno di questi proprio il Guinigi alla sceneggiatura in questa edizione del Lucca Comics. "

"In Francia il disegno è molto importante - spiega Valeria Cacioci - più che in Italia. In Francia uno sfoglia il fumetto, guarda i disegni e decide se acquistarlo o no, quindi deve essere veramente ben fatto. Ho deciso di produrre i disegni per la storia di Lorenzo perchè mi è piaciuta, soprattutto il finale. La fine della storia è molto importante e mi deve piacere, quindi ho accettato il lavoro. Questo libro potrebbe essere considerato anche un fantasy dove in un mondo in assenza di gravità da 400 anni cinque ragazzi decidono di partire per un mondo desolato e lì vivranno un'avventura che durerà un'estate. Non posso anticiparvi altro se non che il finale vi sorprenderà."

I mercati dei fumetti ed i metodi di collocamento nel mercato sono molto diversi in Italia, Francia e Stati Uniti, come anche la clientela. Anche i metodi di lavoro spesso risultano diversi, ma la cosa che fa piacere ascoltando le storie di questi quattro personaggi è che se il prodotto è buono sicuramente riceverà il giusto tributo e riconoscimento in tutto il mondo.