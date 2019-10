Comics



Incontro con Bruce Sterling

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:35

di Barbara Ghiselli

"Scrivere di fantascienza è una sfida continua perchè con il passare del tempo, a volte nemmeno dopo molto, l'opera può risultare datata sia nei contenuti che nel linguaggio". Queste le parole di Bruce Sterling, scrittore statunitense, noto soprattutto per i suoi racconti di science fiction, oltre ad essere riconosciuto come uno dei padri fondatori del cyberpunk, all conferenza stampa che si è tenuta questa mattina alla Camera di Commercio. Sterling, come è stato ricordato alla conferenza stampa, è uno scrittore, giornalista, editore e critico, è inoltre l'autore di capolavori come "La matrice spezzata" e, insieme con William Gibson, "La macchina della realtà". Vive a Torino con la moglie e ha dato vita al suo alias Bruno Argento, con cui ha pubblicato vari racconti che nel 2015 ha riunito nell'antologia "Utopia pirata: i racconti di Bruno Argento". La sua presenza durante Lucca Comics & Games si lega perfettamente al tema Becoming Human, che mette al centro il concetto di umanità, le relazioni sociali e con le macchine.

Durante l'incontro Sterling ha evidenziato l'importanza di parlare e valorizzare il linguaggio dei giovani, per poter scrivere di fantascienza. Ha inoltre raccontato anche dell'importante sinergia creatasi nell'università dell'Arizona, dove è permesso agli scrittori di fantascienza di confrontarsi con veri e propri scienziati per poter narrare nei libri storie inventate ma aventi come base qualcosa di vero. "Nessun classico della fantascienza guarda solitamente al futuro con ottimismo d'altronde nemmeno la realtà ce lo consente come dimostrano gli incendi che hanno colpito la California e che comprendono la Silicon Valley: dobbiamo svegliarci e attivarci per guardare al futuro in ambito ambientale e climatico in modo meno tragico".