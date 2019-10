Comics



Joonas Suotamo: Chewbacca si racconta

mercoledì, 30 ottobre 2019, 13:56

di giacomo mozzi

Scortato da due guardie imperiali e da uno scroscio d'applausi, Joonas Suotamo è montato sul palco del cinema Astra per raccontare la sua esperienza come Chewbacca.

Tra una battuta e l'altra, un aneddoto e l'altro, l'altissimo attore, oltre due metri di altezza, che per la terza volta si trova a vestire i panni di Chewbacca, ha intrattenuto il pubblico pervenuto al cinema Astra dove la platea ha risposto con scroscianti applausi e qualche parola in lingua Wookiee, senza far mancare un attimi di commozione verso il precedente attore del personaggio, Peter William Mayhew. Nel prossimo film della fortunata saga, l'episodio numero IX L'ascesa di Skywalker con uscita prevista a dicembre 2019, il grande e peloso personaggio sarà sicuramente presente con un ruolo di rilievo.

Suotamo per la prima volta visita Lucca ed il Lucca Comics & Games e si è espresso così nei riguardi della manifestazione: " Lucca è una città meravigliosa. Mi dispiace poter rimanere solo un giorno, si respira veramente un'atmosfera magnifica e piena di storia. In Svezia non abbiamo tutta questa storia."

L'attore rispetto al film si raccomanda a chi l'andrà a vedere in anteprima di non fare spoiler: " Niente spoiler sul finale, vi posso garantire che sarà epico e degno della conclusione di questa saga. Pensate che non dico niente a mia moglie, solitamente non riesco a tenere i segreti, ma in questo caso mi sto veramente trattenendo da svelare qualsiasi cosa. Quindi ragazzi no spoiler"

Il rapporto tra J.J. Abrams e l'attore è ottimo tanto che durante la chiacchierata non sono mancati riferimenti al suo lavoro: " Lavorare con J.J. Abrams alla regia è come me l'aspettavo. Lui è un mito e lavorare con lui è fantastico. Ha creato un filo logico ed una linea conduttrice nella storia di Star Wars con un finale veramente epico. Sono orgoglioso di aver lavorato con lui. Alla fine tra tutto lo staff che lavora al film sembra di stare in una grande famiglia con Abrams a fare da guida per tutti. Si crea un vero e proprio affiatamento tra tutti."

Un ricordo verso il precedente Chewbacca è stato d'obbligo nella sala ed alla domanda su cosa gli avesse insegnato Peter, la risposta di Joonas è stata inequivocabilmente: " Ad occupare lo spazio, con il costume hai una percezione diversa dei movimenti e dello spazio mentre stai girando le scene, Peter mi ha aiutato tantissimo in questa cosa. Alcuni movimenti li faccio tutti i giorni. "

Alla fine l'invito è per andare a vedere questo film che sicuramente chiuderà un ciclo per tutti gli appassionati della saga e che si preannuncia spettacolare.