L’acqua non rovina il primo giorno di Comics, oltre 24 mila i biglietti venduti

mercoledì, 30 ottobre 2019, 19:14

di giacomo mozzi

Nonostante l'acqua caduta copiosa nel pomeriggio la prima giornata di Lucca Comics & Games è giunta al termine con un discreto bottino di biglietti venduti e, per essere mercoledì, parecchia gente riversata per le strade.

Pochi i cosplayer per le strade nel pomeriggio dopo che un violento acquazzone si è abbattuto sulla città di Lucca mentre il maestro americano dei fumetti Don Rosa stava tenendo una conferenza stampa e mentre l'altro fumettista Disney, però italiano, Giorgio Cavazzano stava parlando a poche centinaia di metri di distanza. Una giornata nel segno della Disney, di Paperino, di Star Wars e delle tante attrazioni negli stand che non hanno deluso i tanti visitatori arrivati da tutta Italia.

Alcuni da Milano, altri da Pavia, altri dal sud Italia ed altri dall'estero tutti a Lucca ad ammirare questa manifestazione che anno dopo anno è divenuta da una parte sempre più conosciuta e dall'altro unica nel suo genere. Tanto pubblico significa anche tante code. Code che hanno visto gli appassionati di fumetti e giochi vedersela con dei percorsi obbligatori e ben delineati per entrare ed uscire dagli stand coadiuvati con un'ottima sorveglianza per garantire la sicurezza, che per queste manifestazioni che attirano migliaia di persone è sempre ottimamente organizzata. Qualche goccia d'acqua ha fatto aprire gli ombrelli a chi li aveva e chi non l'aveva è riuscito a condividerlo con il vicino e perchè no fare anche amicizia.

Un ricco bottino al botteghino che ha portato i biglietti venduti per la prima giornata a poco oltre 24mila, un buon risultato, se si considera il giorno lavorativo, e che ha superato il risultato dello scorso anno di mille biglietti. Un'edizione da record quella che si appresta a vivere la manifestazione e tutta la città di Lucca che, essendo alla vigilia di Halloween, può anche trovare Jack Scheletron per le vie a portare un po' di Natale a chi lo vorrà assecondare.

Foto Giacomo Mozzi