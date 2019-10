Comics



L'artista Disney Campinoti: "A Lucca Comics il punto su tutto ciò che ruota intorno al fumetto"

domenica, 27 ottobre 2019, 16:56

di barbara ghiselli

E' stata inaugurata ieri al Mercato del Carmine, la mostra "Paperino siamo noi" curata da Giovanni Bono, storico del fumetto italiano; l'esposizione allestita in occasione della manifestazione Lucca Comics & Games, rimarrà aperta con orario 9 – 19 fino al 3 novembre. Durante tutti i giorni della mostra sarà presente, nell'area Kinder, l'artista Disney Paolo Campinoti che realizzerà sul momento disegni di Paperino e di altri personaggi. Campinoti ha raccontato alla Gazzetta di aver iniziato il suo percorso come disegnatore Disney nel 1996, quando si è iscritto al corso della loro accademia, dopo il quale ha ricevuto l'abilitazione per collaborare con le varie testate.

Sono davvero molte le testate con cui ha collaborato, ricordiamo tra le tante, Topolino, il mensile Minni, GM Giovani Marmotte e in seguito W.I.T.C.H., Monster Allergy, PP8 Paperino Paperotto, Disney Cuties, Fairies, Dyou.

Campinoti ha curato per la mostra dedicata a Paperino la parte Kinder che consiste nel creare su grandi pareti magnetiche il proprio Paperavatar, una versione a propria somiglianza del papero più famoso al mondo, combinando diversi elementi.

E sono davvero molti gli elementi che ha creato come ha spiegato Campinoti: "Sono oltre 700 le parti che ho realizzato tra parrucche, magliette, abbigliamento, scarpe, becchi, occhi e ciglia per questo progetto. Comprando le merendine Kinder, si trova un codice che permette l'accesso a tutto il campionario per scegliere e creare la nostra versione 'paperinizzata'. Ma non finisce qui, è possibile inoltre scegliere una copertina tra le cinque possibili in varie tematiche da quella romantica, a quella che rappresenta Paperinik; in questo modo chiunque può creare sul sito la versione personalizzata della rivista che poi sarà spedita direttamente a casa".

L'artista Disney ha ricordato che ha cominciato a venire alla manifestazione Lucca Comics nel 1986 e di aver continuato a farlo durante gli anni a seguire. Nel 2005 ha addirittura contribuito a conquistare un Guinness dei primati a Lucca Comics, realizzando la storia a fumetti più lunga del mondo (oltre 200 metri ed alta 90 centimetri) insieme ad altri 34 disegnatori del settimanale Topolino.

"Lucca Comics & Games è una grande occasione, permette di agganciare rapporti di lavoro ma anche di vedere amici e di fare un punto della situazione di tutto quello che è il fumetto"ha dichiarato Campinoti.