Comics



Lucca Comics and Games premia i talenti emergenti con la 15^ edizione del concorso Lucca Project Contest

mercoledì, 30 ottobre 2019, 17:50

di giulia del chiaro

È il fumetto "Brachyura" di Elisa Meneghel il vincitore del Lucca Project Contest 2019, il concorso indetto dall’organizzazione di Lucca Comics and Games, in collaborazione con Edizioni BD. Vittoria, questa, che consentirà alla nuova promessa del fumetto di vedere il proprio progetto editato, pubblicato e distribuito a livello nazionale.

La competizione ha come obiettivo quello di selezionare, per ogni edizione del Festival, i migliori progetti di storie a fumetti. Un compito affidato ad una giuria costituita da professionisti del settore che, rinnovata di edizione in edizione, ha l’incarico di selezionare il meglio delle proposte che arrivano dai nuovi talenti del fumetto italiano.

Dei molti partecipanti al contest, solo 15 sono arrivati in finale: “Il Messicano – tre storie” di Felipe Rivera di Angelo Coletto, “Amarillo” di Davide Riboni, “Ancore” di Irene Caltabiano e Viola Vittorini, “Brachyura” di Elisa Meneghel, “Brando” di Marika Fanin, “Cinema Italiano: ultimo atto” di Federico Gardin e Pietro Bacci, “Complotti” di Davide Morena e Federico Gennari, “Gli uomini delle caverne” di Anna Carli, “L’odioso” di Vincenzo Pani e Clara Pani, “La fine del tempo insieme” di Luigi Formola e Cecilia Formicola, “La legge del taglione” di Tony Sardina, Giovanni D’Alessandro e Michele Monte, “Lykos. Le Cronache” di Mirko Furlanetto e Armando Polacco, “Mom and dead” di Gaetano Longo e Giuseppe Grossi, “Napalm” di Mattia Secci e “North Sentinel” di Simone d’Angelo, Tony Sardina e Michele Monte.

Dopodiché, con un’attenta selezione avvenuta all’Agorà questo pomeriggio, la giuria, composta da

Leonardo Fabia (Bao Publishing), Michele Ginevra (Centro Fumetto Andrea Pazienza) e Giovanni Marinovich (Edizioni BD), ha decretato il vincitore e il secondo e terzo posto: il primo posto è andato a “Brachyura” di

Elisa Meneghel, seguita da Mattia Secci con “Napalm” e Luigi Formola e Cecilia Formicola con “La fine del tempo insieme”.