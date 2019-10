Comics



Lucca Comics, divieti di sosta in centro storico per montaggio strutture

lunedì, 14 ottobre 2019, 17:26

Da questa mattina sono entrati in funzione in piazza Santa Maria i divieti di sosta per consentire il montaggio delle strutture di Lucca Comics & Games 2019. Domani (martedì 15 ottobre) divieti di sosta con rimozione coatta saranno istituiti in Corso Garibaldi (fra via San Girolamo e via Vittorio Veneto) e piazza San Romano. Mercoledì 16 sarà la volta di Corso Garibaldi (nel tratto fra via Vittorio Veneto e via del Peso). Giovedì 17 divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Bernardini, piazza San Pietro Somaldi, Corso Garibaldi (fra via della Caserma e via della Corticella). Infine venerdì 18 ottobre in piazza Santa Maria Forisportam e Corso Garibaldi (fra via della Corticella e via Vittorio Veneto). I divieti saranno in vigore fino allo smontaggio delle strutture e comunque non oltre il 12 novembre. L'amministrazione ricorda le possibilità di sosta alternativa per residenti e abbonati Metro srl:

dal 14 ottobre al 12 novembre: per i residenti (primo e secondo permesso categorie A1 – A2) sosta gratuita nei parcheggi a pagamento del centro storico, con possibilità di sosta anche nel parcheggio in struttura Cittadella mediante tessera elettronica (da richiedere a Metro srl), con obbligo di esposizione del permesso di accesso alla ZTL in maniera ben visibile sul veicolo; nei giorni di manifestazione la sosta sarà possibile negli stessi parcheggi in struttura anche per coloro che non sono in possesso della tessera elettronica. Sempre per i residenti con permesso A1 e A2 sarà possibile la sosta gratuita in tutti i parcheggi a pagamento a parcometro esterni al centro storico con obbligo di esposizione del permesso di accesso alla ZTL.

dal 28 ottobre al 4 novembre: per gli abbonati Metro sosta gratuita in tutti i parcheggi esterni al centro storico, con esclusione dei parcheggi in uso all’organizzazione della manifestazione, e delle aree di parcheggio poste a pagamento per i visitatori della manifestazione, con obbligo di esposizione dell'abbonamento in maniera ben visibile sul veicolo;

dal 30 ottobre al 3 novembre: per dimoranti o garage (permessi categorie A3 e A5) sosta gratuita nei parcheggi a pagamento del Centro storico, con possibilità di sosta anche nei parcheggi in struttura Cittadella e Mazzini, con obbligo di esposizione del permesso di accesso alla ZTL in maniera ben visibile sul veicolo;

dal 30 ottobre al 3 novembre: abbonati Metro e residenti esterni al centro storico (categoria G1) e residenti con affaccio sulle aree poste a parcheggio a pagamento a servizio della manifestazione: l parcheggio di viale Giusti adiacente gli spalti delle Mura urbane, sarà a riservato gratuitamente ai residenti della zona con obbligo di esposizione dell'abbonamento in maniera ben visibile sul veicolo per gli abbonati Metro, o del permesso G1. Per tutti gli altri residenti che si affacciano sui aree di parcheggio a pagamento destinate alla manifestazione e che non hanno parcheggio privato, sarà possibile ottenere gratuitamente da Metro un tagliando per sostare nelle aree nella misura di un permesso per nucleo familiare.

TRASPORTO PUBBLICO URBANO - Dal 16 al 29 ottobre e dal 4 al 7 novembre modifica parziale dei tracciati delle LAM.

LAM blu - Nave/S. Angelo - Ospedale S. Luca: nel tratto compreso tra piazza Napoleone e Porta San Pietro per l'andata, e tra Piazzale Ricasoli e Piazzale Boccherini per il ritorno, nuove percorrenze. Andata: piazza Napoleone, via S. Girolamo fino a via Carrara, via Carrara, Porta S. Pietro. Ritorno: viale Giusti (Piazzale Ricasoli), viale Regina Margherita, viale della Repubblica, viale Carducci, Piazzale Boccherini, Piazzale Verdi, via Catalani.

LAM verde – parcheggio Tagliate/Stazione FS, nel tratto compreso tra Piazza Napoleone e Porta S. Pietro per l’andata, e nel tratto compreso tra Porta S. Pietro e Piazza S. Maria per il ritorno, nuove percorrenze. Andata: piazza Napoleone, via San Girolamo fino a via Carrara, via Carrara, Porta S. Pietro. Ritorno: Porta S. Pietro, via Carrara, Corso Garibaldi, via della Rosa, via S. Croce, via S. Nicolao, Madonna dello Stellario, via della Zecca, via del Gonfalone, Piazza S. Maria.

linea n. 5 S. Anna – Mugnano nel tratto compreso tra Piazza Napoleone e Porta S. Pietro per andata, e tra viale Regina Margherita e Piazzale Boccherini per il ritorno, Nuove percorrenze, andata: piazza Napoleone, via S. Girolamo fino a via Carrara, via Carrara, Porta S. Pietro. Ritorno: viale Regina Margherita, viale della Repubblica, viale Carducci, piazzale Boccherini, Piazzale Verdi, via Catalani.

l’istituzione di una fermata provvisoria per la linea VAIBUS LAM blu, - LAM verde”, e linea 5 in via Francesco Carrara in prossimità di Porta S. Pietro.