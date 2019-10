Comics



Lucca Comics, Netflix presenta in anteprima mondiale The Witcher, la serie

giovedì, 31 ottobre 2019, 18:56

di alfredo scorza

The Witcher è l'adattamento televisivo tratto dall'omonima serie di romanzi fantasy dell'autore polacco Andrej Sapkowski, usciti negli anni Novanta.

La realizzazione di una serie di videogame per console e Pc ha contribuito nell'ultimo decennio a far accrescere e a espandere la fama di Geralt, il protagonista delle storie raccontate da Sapkowski, cacciatore errante di mostri modificato geneticamente grazie all'alchimia e reso capace di imprese che i comuni mortali non potrebbero compiere.

Tuttavia è stato specificato che la novella serie Tv non avrà a che fare con la realtà descritta nei videogiochi e Lauren Schmidt Hissricht, showrunner della serie (ha adattato la serie di romanzi per la costruzione di una sceneggiatura) ha puntualizzato che la serie cercherà, nei limiti del possibile, dettati dall'impiego di un diverso medium di comunicazione, ovvero quello televisivo, di rimanere il più possibile fedele alla serie letteraria, senza lasciarsi contaminare dal lavoro che i produttori del gioco hanno fatto.

Un'esperienza diversa, quindi, ma non per questo meno significativa, che troverà, probabilmente, riscontro sia negli appassionati dei romanzi, del genere, quello fantasy, sia in coloro che guardano con la spensieratezza di chi vuole essere sorpreso.

Il protagonista di The witcher sarà Henri Cavil (Man of Steel, Batman v Superman) e al suo fianco nei ruoli due attrici britanniche Freya Allan e Anya Chalotra, rispettivamente Ciri una principessa di origine elfica in grado di manipolare lo spazio e il tempo e Yennefer di Vengerberg, una incantatrice molto potente.

La serie narrerà la storia di questi personaggi intrecciando i loro destini e analizzando come le loro decisioni e i loro rapporti si svilupperanno; questa prima stagione composta da 8 episodi è il uscita su Netflix il prossimo 20 dicembre.