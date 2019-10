Comics



Marco Ristori racconta le vicende di Artidoro a colpi di china

mercoledì, 30 ottobre 2019, 19:28

di giulia del chiaro

Raccontare la storia a fumetti e farlo riportando le vicende di un conterraneo e rivolgendosi alle giovani generazioni. Questi gli obiettivi che hanno spinto il fumettista satirico livornese, Marco Ristori, a dedicare un fumetto alla storia di Leonardo Confortini, noto come Artidoro, ambientata proprio tra Livorno e Pisa.

Alla presentazione del fumetto erano presenti, oltre all’artista, l’assessore del comune di Lucca, Ilaria Vietina, gli autori del romanzo dedicato ad Artidoro, Donatella Donati e Luciano Cini, e l’ideatore del progetto “Artidoro Educational”, Nicola Gualerci.

La storia del protagonista è quella di un uomo ingiustamente accusato e condannato, durante il ventennio fascista, per un omicidio non commesso. L’obiettivo della creazione del fumetto è stato, fin dal primo momento, quello di creare un prodotto che si rivolgesse alle giovani generazioni affinché la durezza delle ingiustizie subìte dal personaggio, potesse arrivare con facilità alla coscienza dei più giovani. “Ho riproposto la storia a modo mio – ha spiegato, infatti, l’autore – raccontandola a colpi di china, esclusivamente in bianco e nero ed eliminando gli aspetti più crudi, non adatti ad un pubblico più piccolo.” Un lavoro svolto con grande passione da Ristori che ha confessato: “Mi sento legato a Confortini da un sentimento di stima e di simpatia”.

Attorno al protagonista, sono molti i progetti realizzati ed in programma per il futuro: “accanto al fumetto che presentiamo oggi – ha spiegato Gualerci – Artidoro è stato oggetto di un romanzo, i cui autori sono presenti, che ha richiesto un lavoro storico certosino nel reperimento di informazioni e documenti che permettessero di ricostruire la storia in modo dettagliato”. La costruzione del romanzo, infatti, ha reso necessaria la collaborazione con storici esperti tra cui il lucchese Gianluca Fulvetti. Ma i progetti non si esauriscono e i presenti concludono anticipando l’intenzione di fare di questa storia una sceneggiatura cinematografica.

Un lavoro, dunque, che si inserisce all’interno di un piano più ampio, ma che ha, come principale finalità, quella di fare delle vicissitudini di Cofortini, un simbolo della lotta per i diritti umani e un racconto dell’importanza della libertà di pensiero, da trasmettere alle giovani generazioni.