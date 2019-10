Comics



Presentato il secondo volume a fumetti sulle indagini del commissario Mascherpa

mercoledì, 30 ottobre 2019, 18:55

di barbara ghiselli

Presentato questo pomeriggio presso la sala della Fondazione Banca del Monte di Lucca in occasione della manifestazione "Lucca Comics & Games"il secondo volume del fumetto della polizia di stato dal titolo "Mare nero, la nuova indagine del commissario Mascherpa".

Sono intervenuti all'incontro, tra gli altri, Luca Scornaienchi e Daniele Bigliardo, rispettivamente autore e disegnatore del fumetto; Annalisa Bucchieri, direttore responsabile di Poliziamoderna; Anacleto Flori, caporedattore Poliziamoderna; Luca Raffaelli, giornalista de "La Repubblica"; Leonardo Leone, dirigente Digos di Lucca; Silvia Cascino, dirigente della squadra mobile di Lucca; Davide De Servi e dirigente ufficio immigrazione alla questura di Lucca. Ha moderato l'incontro il giornalista Pier Luigi Gaspa.

Come ha spiegato Bucchieri: "Il fumetto di Mascherpa è anche un modo per avvicinare i giovani al mondo della polizia italiana e siamo molto contenti che, grazie anche al concorso nelle scuole in collaborazione con il Miur, riguardante il tema della legalità, molti studenti siano stimolati a creare, tra le altre cose, anche graphic novel sul personaggio". Scornaienchi ha fatto presente la sua soddisfazione nel lavorare, per i testi di questo fumetto, accanto a esperti della polizia che supervisionano il tutto.

"In questo secondo volume la squadra del commissariato di polizia di Diamante, caratteristica cittadina sul litorale tirrenico della Calabria, - ha ricordato Scornaienchi - sarà alle prese con l'affondamento doloso di una nave merci al largo della costa. Sul caso si allungherà l'ombra "sporca" della 'Ndrangheta, che porterà il commissario Mascherpa fino a L'Aia a chiedere ai colleghi dell'Europol collaborazione per portare a compimento la complessa indagine".

Flori ha poi spiegato che uno degli obiettivi del fumetto era quello che le storie rispecchiassero le difficoltà e le indagini di chi lavora nella polizia; per questo sono stati attenti anche ai minimi dettagli in modo da rendere credibile la graphic novel, un lavoro meticoloso che però ha dato grande soddisfazione a chi ha contribuito alla sua realizzazione.

Ha poi preso la parola la dirigente Silvia Cascino che ha raccontato di quando le capitò di andare all'estero per catturare un latitante che aveva orchestrato una serie di truffe ai danni di persone deboli e di come, grazie anche alla collaborazione con l'ufficiale di collegamento e con la polizia francese, riuscì ad arrestarlo a Nizza.

Leone ha invece sottolineato di come sia importante per la polizia, affiancare alle moderne tecnologie anche attività più tradizionali come il pedinamento per catturare i delinquenti.

"E' importante riallacciare il rapporto con i cittadini – ha affermato De Servi – e far capire che il loro contributo e il loro rapporto con la polizia può essere fondamentale per contrastare le attività criminose".

E' possibile acquistare il secondo volume del commissario Mascherpa allo stand della polizia che si trova in piazza don Emilio Maggini, vicino a porta San Pietro; il ricavato delle vendite sarà devoluto a un'associazione che si occupa di curare le malattie croniche di figli di poliziotti e poliziotte.