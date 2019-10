Comics



Rebecca Sugar ospite a Lucca Comics

lunedì, 28 ottobre 2019, 11:39

Cartoon Network (canale 607 di Sky) è lieto di annunciare la partecipazione di Rebecca Sugar, creatrice della serie cult targata CN Steven Universe, alla prossima edizione di Lucca Comics & Games, che si svolgerà a Lucca dal 30 ottobre al 3 novembre. Due momenti imperdibili tra cui un’anteprima nazionale.

Il 1° novembre, alle 15.30 presso il Teatro del Giglio, Rebecca Sugar incontrerà i fan in occasione del panel The Making Of Steven Universe, dove racconterà lo sviluppo creativo della serie per poi cimentarsi in un’esclusiva live performance musicale.

A presentare e moderare l’incontro, un fan d’eccezione: SIO, fumettista italiano e star del web (suo il seguitissimo canale YouTube Scottecs che ha quasi raggiunto 2 milioni di iscritti) che, da appassionato di Steven Universe, ne ha realizzato la celebre parodia Stefano Universo.

Ma le sorprese non finiscono qui.

Il 2 novembre, alle 11.30 presso il Cinema Astra, verrà presentato in anteprima Steven Universe The Movie, l’atteso film diretto da Rebecca Sugar.

La pellicola è un musical e vanta la collaborazione con artisti vincitori di Emmy, Grammy e Tony Award come: Chance The Rapper, Estelle, Patti LuPone, Uzo Aduba, Gallant, Aimee Mann e tanti altri ancora. I brani originali sono stati creati dalla stessa Rebecca Sugar.

Il film andrà in onda in Italia in esclusiva Prima TV su Cartoon Network nel 2020.

Torna, inoltre, l’appuntamento con la Cartoon Network Parade. Venerdì 1 e Sabato 2 novembre i personaggi più amati del canale sfileranno per le strade di Lucca partendo dal Baluardo di San Frediano fino ad arrivare al Baluardo di Santa Croce.

Rebecca Sugar – Bio

Dopo essersi laureata presso la School of Visual Arts (SVA) con un BFA (Bachelor of Fine Arts ) in Animation, nel 2009 Rebecca Sugar, classe 1987, entra a far parte del team creativo della serie cult di Cartoon Network Adventure Time in qualità di autrice e storyboard artist. Il lavoro per lo show creato da Pendleton Wardla porta a guadagnarsi la nomination agli Emmy Awards e a vincere l’Annie Award. In questo periodo viene inoltre conosciuta ed apprezzata dai fan di Adventure Time per la qualità artistica e stilistica delle canzoni che Rebecca scrive per il programma.

Nel 2013 Cartoon Network lancia la serie creata da Rebecca Sugar Steven Universe che diventa uno dei programmi CN più apprezzati da critica e pubblico. Con Steven UniverseRebecca Sugar si aggiudica numerose nomination a premi internazionali e un Primetime Emmy Award nel 2018 (Outstanding Individual Achievement in Animation).

Nel 2016 Rebecca viene inserita da Variety nell’Hollywood's New Leaders: The Creatives, al fianco di celebri artisti quali Damien Chazelle, Jerrod Carmichael e Donald Glover.

Il suo libro per bambini, tratto dall’episodio di Steven Universe “The Answer”, pubblicato il 6 settembre del 2016, è stato uno dei best-seller del New York Times.

In occasione del San Diego Comic-Con 2018 viene annunciato Steven Universe The Movie, il musical tratto dall’amata serie TV, creato e diretto da Rebecca Sugar.

Il lavoro portato avanti da Rebecca Sugar sul tema dell’inclusione all’interno di Steven Universe, porta lo show ad entrare nella storia diventando la prima serie animata a vincere un GLAAD Media Award (categoria Kids & Family, 2019).

Durante il New York Comic Con 2019, viene svelato che le avventure di Steven Universe si chiuderanno con un’inedita serie dal titoloSteven Universe Future.

Steven Universe – La serie

Steven Universe racconta le avventure del giovane protagonista Steven, “fratello minore” delle Crystal Gems, un team di magiche supereroine provenienti da un altro pianeta e in lotta per la difesa della Terra.

Ognuna delle Crystal Gems ha una gemma incastonata nel corpo che le conferisce un determinato potere: Garnet, leader del gruppo, misteriosa e poco loquace, ne ha due rosse sui palmi delle mani; Ametista, la componente più allegra e socievole, ne ha una viola sul petto; Perla, intellettuale e stratega, ne ha una blu sulla fronte, mentre Steven ne possiede una rosa nell’ombelico ereditata dalla madre.

Steven, infatti, è il figlio della defunta leader del gruppo, Quarzo Rosa, e dell’umano Mr. Universe, aspirante rock star. Da una parte, quindi, possiede i poteri della madre, dall’altra l’umanità del padre.

Il giovane dovrà riuscire a colmare il divario tra il mondo fantascientifico delle Gemme con quello divertente e straordinariamente complicato degli esseri umani.

Nonostante la sua inesperienza sarà Steven, nelle loro magiche avventure, a trovare sempre il modo più originale per salvare la situazione dimostrando che credendo in se stessi si possono raggiungere grandi risultati!

Steven Universe The Movie

Steven Universe The Movie vedrà il giovane protagonista e i suoi amici coinvolti in un’epica avventura. Steven sarà alle prese con un nuovo nemico che minaccia la pace di Beach City. La Terra avrà bisogno del suo aiuto e il ragazzo non potrà tirarsi indietro e dovrà far fronte alla sfida più grande che abbia mai affrontato.

Steven Universe The Movie è prodotto dai Cartoon Network Studios e dalla creatrice della serie, Rebecca Sugar. Chance The Rapper insieme a Kat Morris, Joe Johnston, Alonso Ramirez Ramos e Ian Jones-Quartey sono i produttori esecutivi.

I brani originali sono stati creati da Rebecca Sugar in collaborazione con Chance The Rapper, Estelle, Gallant, Aimee Mann, Aivi Surasshu, Jeff Liu, James Fauntleroy, Macie Stewart, Mike Krol, Jeff Ball, Grant Henry e Julian “Zorsy” Sanchez.