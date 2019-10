Comics



Red Bull Cosplay Garage ritorna tra i protagonisti di Lucca Comics

giovedì, 17 ottobre 2019, 13:32

Reduce dallo straordinario successo ottenuto alla sua prima edizione nel 2018, Red Bull Cosplay Garage anche quest’anno figura tra i protagonisti di Lucca Comics & Games 2019. Dal 30 ottobre al 3 novembre, durante la più importante manifestazione italiana che celebra il cinema, il fumetto e, soprattutto, il cosplay, l’appuntamento con i visitatori del Red Bull Cosplay Garage sarà di nuovo nell’area settentrionale delle Mura, presso il Baluardo Santa Croce, in un padiglione più esteso, totalmente rinnovato nel look e ancora più ricco di novità.



Nei 150mq dell’hub, interamente dedicati al cosplay in tutte le sue forme, in aggiunta ai vari servizi già presenti lo scorso anno troveranno posto due nuovi corner. Oltre a un’area destinata a ospitare worskhop tematici tenuti da esperti del costume play, sarà presente anche uno shop per l’acquisto degli originali costumi messi a disposizione da Rubie’s, azienda leader specializzata in abiti e accessori per il travestimento, in partnership con Red Bull Cosplay Garage.



Pensato sia per i visitatori sia per le esigenze dei cosplayer, nello stand sarà possibile accedere alle zone servizi e alle relative attività presentando ogni volta una linguetta di Red Bull. La singola linguetta permetterà di scegliere se usufruire del deposito custodito di borse e zaini, del laboratorio attrezzato per le riparazioni dei costumi danneggiati o di un’area shooting professionale con green screen dove farsi ritrarre da fotografi esperti. Sempre presente, inoltre, lo spazio lounge Meet&Greet organizzato per permettere ai fan di incontrare i più famosi cosplayer del panorama nazionale e internazionale. Ancora una volta il countdown per la settimana più emozionante di Lucca è iniziato e Red Bull vi aspetta per una nuova, incredibile esperienza all’interno del Red Bull Cosplay Garage. Non mancate!