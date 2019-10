Comics



Ritorna la collaborazione tra la Libreria Ubik di Gina Truglio e RadioH2000

domenica, 27 ottobre 2019, 20:55

Ritorna per il quarto anno consecutivo la collaborazione tra la Libreria Ubik di Gina Truglio e RadioH2000 con Stefano Picchi e Annalisa Del Dotto. Quest'anno il programma nei giorni dei Comics sarà ancora più ricco e pieno di incontri.

Tra la vetrina in diretta radiofonica e presentazioni in libreria si alterneranno tanti nomi e libri. Ci saranno gli you tuber come Adrian Fartade, il 30 ottobre, Luca Perri e Rick Dufer con i loro libri da firmare.Venerdì 1 Novembre la giornata radiofonica sarà interamente dedicata all'editore milanese BD che alternerà in vetrina e all'entrata della libreria i suoi autori come Stefano Bonfanti & Barbara Barbieri, Giada Tonelli, J.P Ahonen e molti altri; per tutti i bambini che interverranno ci sarà una simpatica sorpresa.Sabato 2 novembre dalle 17 alle 19, in libreria arriverà anche il Festival itinerante Ubikkina, con il fumettista illustratore Alessandro Baronciani che presenterà gli autori Daniel Quello, Giulio Macaione, Giopota, Maicol & Mirco, Tuono Pettinato e Luisa Torchio.

Per il giorno 2 novembre un altro evento straordinario, il disegnatore STAR WARS mostrerà al pubblico come nasce un personaggio della leggendaria saga, mentre il 3 novembre alle 16, sarà ospite della libreria Silvia Rocchi con il suo ultimo albo illustrato "Susi corre" pubblicato da Canicola Edizioni.

Non mancherà il fumetto legato ai Misteri e Leggende lucchesi della Maria Pacini Fazzi editore di Rugiada Salom "Lucca Fòra", giovedì 31 ottobre.