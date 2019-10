Comics



"Se leggi colori la tua vita": al via il concorso per scrivere il soggetto di una storia a fumetti

giovedì, 31 ottobre 2019, 16:34

di Barbara Ghiselli

Presentato, questa mattina, all'interno della manifestazione "Lucca Comics & Games", il concorso per scrivere il soggetto di una storia a fumetti dal titolo "Se leggi colora la tua vita". Una campagna di invito alla lettura che poi sceglie volutamente di utilizzare il fumetto come immagine, non solo per il suo forte impatto visivo ma anche perché efficace strumento di narrazione soprattutto nei confronti delle nuove generazioni.

Presenti all'incontro: la vicepresidente della Regione Toscana e assessore alla cultura Monica Barni, il presidente dell'associazione Torino "La città del libro"Silvio Viale, il direttore di Lucca Crea Emanuele Vietina e il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini. Il concorso lanciato dalla regione Toscana ai giovani delle prime due classi delle scuole secondarie di secondo grado, ha visto infatti aderire anche il salone internazionale del libro di Torino e Lucca Comics & Games; l'iniziativa ha come obiettivo quello di promuovere la lettura come abitudine sociale diffusa.

"Come regione abbiamo approvato il patto per la lettura, - ha spiegato Barni – documento di indirizzo rivolto a tutti i soggetti della filiera del libro sottoscritto per promuovere la lettura in modo organico e trasversale e fare in modo che questa diventi un'abitudine sociale quotidiana. Abbiamo pensato che uno tra i vari modi per promuovere la lettura fosse quello di raccontare la sua importanza con una storia a fumetti". Barni ha inoltre fatto presente che la lettura viene proposta come una risorsa e uno strumento chiave per "inondare" di colore la vita delle persone, della società e del mondo. Ecco il motivo della scelta dello slogan "Se leggi colori la tua vita".

"I festival come Lucca Comics & Games e il salone internazionale del libro di Torino – ha evidenziato Vietina – sono un'occasione per le persone per incontrarsi dal vivo e mettere al centro la relazione umana; pensiamo che un concorso di questo tipo possa aiutare a promuovere la lettura, fondamentale esercizio per una cittadinanza attiva e responsabile ed è per questo che siamo molto contenti di collaborare a questa iniziativa".Dello stesso parere Tambellini che ha dichiarato: "La lettura è un modo per crescere, per incontrare e conoscere gli altri attraverso le loro storie ma anche per riflettere su noi stessi, un esercizio fondamentale che attraverso l'educazione contribuisce alla crescita di tutti". Grande soddisfazione anche da parte di Viale per questa iniziativa che promuove la lettura con nuovi linguaggi e aiuta gli individui a essere quindi cittadini migliori.

Alla conferenza è stato inoltre spiegato come è possibile partecipare al suddetto concorso. I soggetti presentati dai partecipanti potranno riguardare storie di vario genere, di vita quotidiana, di fantasia, d'avventura, biografica, ma il tema del soggetto dovrà ispirarsi al patto regionale per la lettura.

Sette i punti che lo sintetizzano: leggere è un tuo diritto, la lettura ti rende libero, puoi leggere con gli strumenti che preferisci, la biblioteca ti accoglie, puoi trovare il tuo libro in tanti luoghi diversi, quando leggi sei tu il protagonista e con la lettura cambi te stesso e contribuisci a cambiare il tuo paese.

I partecipanti dovranno elaborare un soggetto che poi sarà adattato a fumetti da un autore e da un disegnatore professionisti ma dovrà contenere tutte le fasi salienti (personaggi, dove e quando si svolge la storia, azioni e scopi) senza dialoghi e nella forma presente.

I soggetti presentati verranno valutati da una giuria composta da esperti del settore e i progetti migliori saranno quelli che risponderanno meglio la finalità del patto regionale per la lettura. Saranno designati due gruppi di vincitori che verranno premiati al salone internazionale del libro di Torino dal 14 al 18 maggio 2020.

Il primo gruppo si aggiudicherà la realizzazione della storia a fumetti tratta dal proprio soggetto ad opera di sceneggiatori e disegnatori esperti. Il fumetto sarà pubblicato entro l'anno scolastico 2019/ 2020 e presentato nell'ambito del programma di incontri del salone di Torino all'interno dello stand istituzionale della regione Toscana. Il secondo gruppo si aggiudicherà la possibiltà di partecipare a un workshop sul fumetto curato da autori e disegnatori professionisti che si terrà presso lo stand di Lucca Comics & Games al salone di Torino.

I partecipanti dovranno compilare la scheda di adesione al concorso all'indirizzo email : pattoperlalettura@regionetoscana.it entro e non oltre il 20 dicembre 2019.

Tutte le informazioni sul concorso e i documenti sono visionabili sul sito www.seleggicolorilatuavita.it