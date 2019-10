Comics



Si alza il sipario della 53^ edizione di Lucca Comics and Games

mercoledì, 30 ottobre 2019, 12:45

di giulia del chiaro

La lunga attesa è finita. Si alza il sipario della manifestazione lucchese più attesa dagli appassionati del fumetto, del fantasy e dei games. La 53^ edizione di Lucca Comics and Games dà il buongiorno alla città con un record e con la promessa di superare i limiti degli scorsi anni, date le quasi 200 mila prevendite vendute per tutta la manifestazione che, da oggi, proseguirà fino al 3 novembre.

A risvegliare la città questa mattina, migliaia di persone che, come ogni anno, contro ogni previsione meteo, si sono riversate dentro le mura urbane per godere della giornata inaugurale della manifestazione. In un Teatro del Giglio da tutto esaurito, le autorità cittadine, gli organizzatori, il maestro Giorgio Cavazzano e altre figure istituzionali, tra cui il senatore Vito Crimi, hanno inaugurato il festival con la presentazione di un nuovo francobollo e il superamento di un record mondiale.

Il via alle 5 giornate, infatti, sulla scia di quanto avvenuto già lo scorso anno, è stato dato da un taglio del nastro tutto in stile Comics che celebra l’italianità di un personaggio dalla fama mondiale: di fronte alla platea del Giglio, infatti, è stato battezzato un francobollo dedicato agli 85 anni di Paperino, prodotto in collaborazione con Poste Italiane. Con l’annullamento postale fatto attraverso l’apposizione del timbro, quindi, con questa mattina è entrata in vigore la nuova collezione di francobolli ispirati al papero più famoso al mondo.

“Quello che inauguriamo oggi – ha detto Emanuele Vietina di Lucca Crea – non è uno spettacolo, ma una comunità che si muove nel tentativo di creare cultura condivisa e transgenerazionale.” Al centro dell’edizione 2019, una riflessione post-umanista e l’unione nella diversità col tentativo di creare un nuovo umanesimo che permetta di capire la complessità del mondo in cui viviamo. A fare da simbolo di questa edizione, infatti, un abbraccio tra una donna e un robot sullo sfondo di Teatro del Giglio. Luogo in cui, nel 1966, è scoccata quella “scintilla d’amore” che ha unito la città ed il fumetto.

Emozionato, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, ha ricordato l’importanza del festival in un mondo in cui tendiamo all’isolamento: “la presenza di una comunità così potente – ha detto – ha senso oggi, in un tempo in cui tendiamo all’isolamento. I moderni mezzi sembrano isolarci e questo rende importante avere un gruppo di persone che si ritrovano e condividono un momento di vita fatto di intesa, collaborazione ed inclusione”.

I Comics, quindi, non solo come il tempo del fumetto e della fantasia, ma anche di un’umanità profonda che, attraverso il gioco, ci avvicina e ci fa sentire tutti uguali. A sottolinearne l’importanza per la collettività anche il presidente di Lucca Crea, Mario Pardini, che ha ricordato come l’erogazione di cultura, al pari di altri servizi essenziali, sia fondamentale per i cittadini e per creare valore: “nostro dovere – ha affermato – è impegnarci affinché questa macchina, avviata decenni fa, continui a funzionare negli anni, crescendo e arricchendosi di nuove idee e collaborazioni”.

Questa mattina è stata anche l’occasione per coinvolgere gli alunni di alcune scuole elementari lucchesi nella celebrazione del nuovo francobollo con la partecipazione del maestro Disney Giorgio Cavazzano che, di fronte ad un pubblico in fermento, ha realizzato sul momento alcuni dei personaggi Disney a cui si sente più legato. L’autore ha approfittato per ricordare, con emozione, l’epoca in cui, giovane e alla ricerca della propria strada, veniva a Lucca, con amici del calibro di Manara, portando sotto il braccio le bozze che sperava di poter presentare a qualche editore per – chissà – un giorno divenire anche lui “qualcuno” in questo settore.

A chiudere l’evento di apertura un record mondiale, conferito da un presidente della giuria del Guinnes World Record: con un francobollo di 4,107 metri quadrati, appunto, i Comics cominciano all’insegna del superamento dei limiti aggiudicandosi il record di francobollo più grande del mondo.

Un inizio ricco di novità e da record, quindi, che fa presagire un nuovo ed ennesimo successo per la manifestazione che, negli anni, si è consacrata a rito collettivo accumulatore di incontri, speranze, divertimento, successi e sconfitte, ma anche, e soprattutto, di cultura.

Foto Giacomo Mozzi