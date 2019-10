Comics



Successo per la mostra Giocando con i testi musicali e dal 1 novembre al via POP700!

martedì, 29 ottobre 2019, 17:08

Grande successo per la III^ edizione della Mostra-Laboratorio Giocando con i testi musicali, svoltasi dal 21 al 25 ottobre presso la sede del Centro studi Luigi Boccherini.

Splendida la risposta dei ragazzi, che hanno preso confidenza con le fonti musicali ascoltando con attenzione e giocando con entusiasmo. -Come si scopre la data di una stampa musicale del passato, se questa non è esplicitamente datata? -Come si riconosce un manoscritto autografo e come lo si distingue da una copia? I ragazzi con prontezza e spirito d’osservazione sono riusciti a scoprirlo attraverso delle carte da gioco contenenti gli indizi necessari per districarsi tra i materiali della mostra. La mostra, ideata e diretta da Marco Mangani, ha ricevuto l’adesione di 4 scuole, per un totale di 17 classi e 392 studenti.

Adesso, appuntamento a Lucca Comics & Games con POP700 un’iniziativa organizzata dal Centro studi Luigi Boccherini con l'obiettivo di presentare al pubblico, in modo semplice e coinvolgente, tutte le ricadute della musica del Settecento (che costituisce l'oggetto specifico degli studi del Centro studi) una presenza viva nell'immaginario pop contemporaneo.



Quest’anno POP700 cura due eventi.

Il primo, venerdì 1 novembre alle ore 17.00 presso la Chiesa dell’Agorà, sarà un’appassionante conversazione di Marco Bellano sul tema della musica per il cinema di animazione in occasione della quale presenterà il suo libro di recentissima uscita Václav Trojan: Music Composition in Czech Animated Films, Taylor&Francis, 2019.

Il secondo, sabato 2 novembre alle ore 18.00 presso la Caffetteria Palazzo Ducale, Musica di film dal vivo per grandi e piccini eseguita dalla BOCCHERINI'S CANTINA BAND(Tutte le mattine del mondo, La signora omicidi, Nuovo cinema Paradiso, Il libro della giungla).

AL TERMINE, tutti a Mos Eisley: musica di Star Wars dal vivo con un vero gruppo Bith.

In anteprima alle 16.30 davanti la Casermetta San Colombano la BOCCHERINI'S CANTINA BANDfarà una sorpresa a tutti gli avventori.

In aggiunta POP700, rinnovando anche per quest’anno l’appuntamento con il chitarrista rock Alberto Barsi, collabora con un intervento musicale a un evento d’eccezione che si terrà sabato 2 novembre alleore 17.00 presso la Sala Robinson - Chiesa di S. Giovanni:

Sergio Bonelli Editore e Dylan Dog annunciano con gioia il matrimonio del secolo

con Michele Masiero e Roberto Recchioni







POP700 è un’iniziativa organizzata dal Centro studi Luigi Boccherini in collaborazione con Cineforum Cinit Ezechiele 25,17, con il sostegno del Comune di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca.