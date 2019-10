Comics



Un omaggio a Rinaldo Traini

giovedì, 10 ottobre 2019, 17:35

Un omaggio a Rinaldo Traini, che tramite il Salone Internazionale dei Comics, di cui è stato direttore, nel 1966 ha fatto sbocciare la storia d’amore fra Lucca e il Fumetto.

Attraverso dibattiti, convegni, incontri con gli autori, mostre espositive e gli storici premi Yellow Kid, il Salone – con Immagine, l'associazione che ha curato la manifestazione in quegli anni – ha contribuito in maniera decisiva a far uscire il fumetto dal rango di sottoprodotto culturale e a conferire ai fumettisti la dignità autoriale che era stata loro a lungo negata. Il Salone fu un appuntamento, il primo veramente continuativo nella storia del medium, diventato modello per altre manifestazioni e imprescindibile nel panorama fumettistico internazionale; e tutto ciò anche e soprattutto grazie alla visione e all'opera indefessa di Rinaldo Traini.

La storia d’amore fra Lucca e il fumetto prosegue oggi con Lucca Comics & Games che, da allora, l’ha resa se possibile ancora più profonda – e più feconda – nella commistione con altri linguaggi, un nucleo di relazioni saldamente al centro della cultura contemporanea.

Nel 2016 Rinaldo Traini è tornato a Lucca in occasione delle nozze d’oro fra la città e la nona arte, per rinnovare i voti che lui per primo aveva celebrato e segnare così la ricomposizione di una storia che, passata attraverso varie fasi come una qualunque vita umana, non può che presentarsi a uno sguardo retrospettivo come profondamente unitaria.Il percorso presenta foto d'epoca, brevi testi esplicativi, immagini e memorabilia che testimoniano i passaggi e l'importanza del Salone, i suoi premi e i personaggi che vi hanno transitato in quasi trent'anni, in un viaggio che cerca di immergere il visitatore nell'atmosfera di quegli anni, così lontani eppure ancora così vicini.

Allestito nell’atrio del Teatro del Giglio, che è stato la prestigiosa sede dei primi, storici Saloni, l’omaggio è a cura di Pier Luigi Gaspa con la collaborazione di Massimo Di Grazia, Ugo Traini e Feliciano Rovai, con il contributo di Riccardo Moni, Pio Corveddu e degli Archivi Fotografici Arnaldo Fazzi e Foto Alcide. Sarà inaugurato mercoledì 30 ottobre e rimarrà aperto per tutta la durata della manifestazione.L’omaggio a Rinaldo Traini continuerà con una mostra allestita a Collezionando 2020 e dedicata a Comic Art, la sua storica casa editrice che ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura fumettistica in Italia.