Comics



Zerocalcare a Lucca per presentare il suo ultimo libro

giovedì, 31 ottobre 2019, 22:24

di gabriele muratori

Michele Rech, meglio conosciuto come il famoso fumettista italiano "Zerocalcare", ha presentato il suo ultimo libro questo pomeriggio presso la gremita Sala Robinson della Chiesa di San Giovanni colma di suoi fans con il sostegno e la moderazione del giornalista Luca Valtorta.



"La scuola di pizze in faccia del professor Calcare", recentemente pubblicato da BAO Publishing, tratta, in circa trecento pagine, una raccolta di reportage, storie, racconti, e recensioni varie da parte dell'autore romano, con alcune opere inedite. "Nello specifico il libro parla proprio di schiaffi, e quindi pizze che ho ricevuto in faccia nel mio passato" - asserisce il disegnatore. "Metafore relative a liti e scontri con gente che ha voluto dirmi cosa dovevo e/o non dovevo fare".



E a proposito di scontri, Zerocalcare racconta anche le pressioni ricavate dai vari social del web. "Un fumettista come me, ugualmente a tanti altri personaggi di una certa risonanza, vengono criticati e spesso e volentieri insultati senza ritegno. Naturalmente non si può accontentare tutti. Vivo la mia vita e svolgo la mia missione di disegnatore accettando questa triste realtà dei fatti con più serenità possibile. Senza restarci male".



Durante la conferenza di questo pomeriggio, sonori applausi sono piovuti anche per la realizzazione della copertina su Robinson, allegato de La Repubblica, uscito in edicola sabato 10 ottobre scorso, in cui il disegnatore ha creato un palese riferimento alla nostra città in relazione alla manifestazione di LuccaComics&Games2019.